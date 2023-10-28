اشتباكات عنيفة على حدود قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت مصادر محلية من قطاع غزة، أن ما يجري قرب السياج الفاصل على طول حدود القطاع هو محاولات توغل إسرائيلية متتالية، فيما تقوم الفصائل الفلسطينية بالتصدي لجميع هذه المحاولات.
وأضافت المصادر: "تعود القوات المقتحمة للتراجع بعد اشتباكات ضارية وتكرار وقوعها في كمائن فلسطينية، وفي الساعة الأخيرة تم صد محاولتي توغل على حدود بيت لاهيا وخانيونس".
وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أنه يسمع دوي إطلاق نار أيضا في المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف لتلك المناطق. وكالات
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