Sunday, 29 October 2023 07:45 GMT

فاصل ونواصل قصف غزة!

10/28/2023 11:28:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








على هذا النحو ومنذ أيام تتابعون مسلسل القتل والتهجير والعزل والتدمير بحق غزة، مسلسل يدخل ضمن تصنيف برامج الواقع في المشاهد والأحداث، استطاع فيه الأبطال من الشهداء ضمان وضع أنفسهم على قائمة المراكز الأولى لجوائز نقلتهم لتصنيف عال، ورسم صورهم في أذهاننا جميعا دون تجاوز أو نسيان، متابعة مستمرة ومشاهد يومية متكررة لمرحلة من مستقبل لأبطال الواقع في مواجهة نخبة من الممثلين المحترفين من مدعي السلام والإنسانية كما هو الحال بمواجهة حكومة الدمار والقتل الإسرائيلية.
غزة التي أضحت اليوم أكبر موقع تصوير لأحداث مسلسل الإبادة البشرية والجغرافية والسياسية والعرقية، والتي لم يشهدها التاريخ منذ سنوات طويلة، تلتقط اليوم على أرضها كاميرات عالية الجودة لقطات في كل اتجاه، وتحجز لها ساعات وأيام عرض مستمر في مساحات واسعة على كافة الشاشات الفضائية المحلية والعربية والعالمية، تعرّي منظمات حقوق العالم المدعوة بالمنظمات الإنسانية وتكشف حقيقة مؤسسات رعاية القتل التي تجتمع لبيانات ممثلة بمجلس الأمن منزوع الدسم في كل قراراته وشبيهه من مسمات عالمية، اليوم غزة هي العرض المتواصل لأحداث مسلسل نزع القناع وتعرية النفوس الهزيلة، غزة هي عنوان رئيس على قائمة المشاهدات على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، هي الجرح الذي لن يلتئم وسيبقى ينزف حرقة وغضبا وصمودا لن يتوقف في وجه الاحتلال.
نتابع هذه الأيام مسلسل جرائم الواقع في حق غزة والتي كتب سيناريو أحداثه منذ سنوات، غزة مسلسل القتل والرعب الذي سيمنح المخرج والإنتاج وعازف المقدمة لحلقاته العلامة الكاملة في الاستبداد والتطرف على أرفف سجلات التاريخ، وستسجل ذاكرة المشاهد العربي والعالمي صورا لا تنسى لحجم ما ارتكبه المجرم وما أنفقه راعي الإنتاج بحق أطفال ونساء وشيوخ مدنيي غزة، في غزة لم يكن للجان الرقابة حضور وتأثير لإيقاف البث للقتل والتنكيل بحق الإنسانية، وسنقرأ جميعا على كافة الشاشات وفي أقرب فرصة قائمة الرعاة أساسيين وثانويين في نهاية هذا المسلسل الدامي.
في غزة سيكون للنقاد وتجار الشهرة مساحة كبيرة بين من يرمي سهامه لتحميل أهل الحق سبب إطلاق الشرارة الأولى، وبين من سيتاجر بالحق الفلسطيني وبين من سينصف من يتعرض لمسلسل التطهير العرقي والديني لمدينة وشعب، في غزة سيتهم نقاد مسلسل المجازر البربرية بحق المدنيين صاحب الحق والأرض متناسين أن ما تشهده فلسطين أجمع ما هو إلا حلقات لا نهاية لها من مراحل محو شعب وديانات وتاريخ وحضارة، في غزة سيكتب النقاد ما سيضعهم أمام مساواة بمجرم حرب، أو يعلو بهم بقدر ومكانة إنسانية.
غزة اليوم فاصل ونواصل القصف.. هو حال فلسطين كلها وليس قطاع غزة فقط، فاصل ونواصل القصف هو ما نشده يوميا على أرض المعراج، فاصل ونواصل القصف هو حقيقة توجه محتل لقتل الأطفال خوفا من قرب مستقبل التحرير لفلسطين، فاصل ونواصل القصف هو عنوان مسلسل ندعو الله أن ينتهي قريبا حقنا وإيقافا لفقدان أبناء غزة.

MENAFN28102023000072011014ID1107323346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث