Sunday, 29 October 2023 07:45 GMT

الأردن دولة حق

10/28/2023 11:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









في خضم الأحداث المؤلمة التي تشهدها المنطقة العربية من عدوان صهيوني على قطاع غزة في ظل ركود إنساني عالمي إلا من القلة القليلة التي لا تزال تقف عند ناصية الأخلاق والقانون والإنسانية، كان الموقف الأردني الثابت والراسخ والواضح سيد المشهد العربي والعالمي على حدّ سواء، وكانت التحركات الأردنية منذ بدايات العدوان والتأكيد على تبعاته وإدانته مستمرة وعلى أكثر من صعيد. وفي إطار هذه التحركات أقف اليوم عند مفصلين أساسيين في إدارة المشهد والدفع نحو وقف هذا العدوان الآثم دوليًا وإنسانيًا على حدّ سواء.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة تقدمت به الأردن وحصل على تأييد 120 دولة، وهذا حدث مفصلي مهم فالوصول إلى قرار يتضمن بنودًا عدة أبرزها وقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات وحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي ورفض أي محاولات للتهجير القسري يشكل خطوة نوعية في مواجهة الكيان المحتل دوليًا خاصة في ظل الرواية الإعلامية الصهيونية المسيطرة على الإعلام والتي نجحت في كسب تأييد عالمي قائم على تزييف الواقع وتشويه الحقيقة والتاريخ. إلا أن الواقع يشير إلى أنّ تبني هذا القرار ما كان ليأتي بهذا العدد الكبير من الأصوات لولا جهود سبقت ورسائل تم توجيهها للعالم بقوة ووضوح.
وهذا يقودني إلى المفصل الجوهري الآخر في إطار الأدوات التي انتهجتها الأردن سعيا لرفع الظلم عن قطاع غزة، والمتمثل في خطاب الملك عبدالله الثاني في قمة السلام التي عقدت في القاهرة مؤخرًا. الخطاب الملكي شكل نقطة تحول بمضامينه ومقارباته التي قدمها؛ ابتداء من المقاربة التاريخية القائمة على العهدة العمرية التي بدأ بها الملك خطابه، فكانت العهدة أمانا لأهل القدس على ممارسة حرياتهم الدينية وحياتهم اليومية وأمنا على أرواحهم وأحلامهم على حدّ سواء، هذه المقاربة وقفت في الخطاب الملكي حقيقة ثابتة لتظهر الفارق الحضاري المتجذر بين الشعوب والأمم، جاءت لتقف بوضوح أمام سياسة قتل المستقبل وردم الآمال والأحلام وسلب الحرية التي انتهجها الكيان المحتل بحق الفلسطينيين عامة وأهل قطاع غزة خاصةً منذ عقود.
أما المقاربة الثانية في الخطاب الملكي فقامت على مضامين الإنسانية وقيمها المشتركة؛ فالالتزام بالأخلاق وقيم الحق والعدالة لا يتطلب مواثيق دولية وتعهدات تطلقها الدول، فالأصل أنه قائم في الضمير الإنساني، موجود فيه لا يحتاج إلا في حالات محددة إذا ما فُقدت البوصلة إلى استنهاض للضمائر، ولكن ما أشار إليه الخطاب بواقع اختلفت قيمه إلى أنه ((على ما يبدو أن اهتمام العالم يقل شيئا فشيئا كلما زادت وحشية الأحداث))، وهذه المقاربة لم يتم ذكرها من فراغ وإنما جاءت لتعلن أن السكوت عن الوحشية وآلة الدمار ودوامة اليأس والكراهية والموت هو بمثابة اتفاق عالمي على سياسة التجويع لعقود أخرى مضاعفة أيضا عن الأمل والحرية والمستقبل للفلسطينيين، وهنا لن تكون النتائج إلا كارثية على المجتمع الدولي عامة.
انتهاء بالمقاربة الحقوقية؛ فالقانون الدولي بشقيه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كان حاضرا أمام الانتهاكات الدموية المستمرة للكيان الصهيوني في الخطاب الملكي، ولكن تمت الإشارة إلى مفاصل جوهرية تضع هذا القانون على محك فقدان القيمة في مقدمتها الازدواجية في التطبيق والانتقائية في المحاسبة والمساءلة الدولية، مرورًا في وقوف حقوق الإنسان عند الأعراق والأديان، وصولًا إلى هدم المرتكز الأساسي الذي قامت عليه المواثيق الدولية وهو عالمية حقوق الإنسان النابعة من فكرة الإنسانية دون وجود حياة أهم من حياة أو إنسان أهم من آخر أو مستقبل وحرية وأمل يقبلون الاندثار مقابل أحلام وحريات أشخاص آخرين قابلة للتمدد والاتساع على حساب الإنسانية والأخلاق والقيم العالمية.
هذا الخطاب الملكي الذي نقل المشهد دون مواربة أو تجميل، وأحدث بقوة مضامينه تغيرًا في لغة الخطاب المستخدمة لتوصيف المشهد؛ فبعد هذا الخطاب أصبحت جملة مثل حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة الإسرائيليين تتردد على ألسنة الأفراد وقادة الرأي وغيرهم على المستوى المحلي والإقليمي وحتى الدولي. باعتقادي فقد شكل هذا الخطاب إحدى الركائز الأساسية التي مهدت لتبني قرار الجمعية العامة المذكور وساهم بقوة الكلمة في إيصال الحقيقة وكشف زيف الرواية الصهيونية المقابلة.
إذا ومرة ثانية وثالثة ورابعة يقف الأردن صلبًا أمام أحداث جسام، ويثبت مجددًا في مئويته الثانية أنه دولة حق وعزم وعروبة وإنسانية وكرامة، يقف على أعتاب العالم ليحرك الضمير الإنساني ولو قليلًا ويتحمل تبعات ذلك ليقينه أن الإرث الحضاري والإخلاقي هو ميزان الشعوب والحضارات.

MENAFN28102023000072011014ID1107323345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث