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استعادة الثقة المالية الدولية

10/28/2023 11:28:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








شهدت المملكة خطوة مهمة عندما أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) عن رفع اسمها من "القائمة الرمادية"، إذ إن (FATF) هي منظمة دولية تضم 39 عضواً من أبرز الدول المؤثرة عالميًا مثل دول مجلس الأمن ومجموعة العشرين (G-20)، وهذه القائمة تضم الدول التي تعتبر منظومتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بها أوجه قصور.
هذا القرار، الذي جاء نتيجة التزام الأردن وجهوده المستمرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُظهر الثقة المتزايدة في النظام المالي والاقتصادي للمملكة على الصعيد الدولي.
الأهمية الكبيرة لهذا الخروج تظهر في تجنب المملكة للتأثيرات السلبية المرتبطة بتواجدها في هذه القائمة، منها تعقيدات قد تواجه المواطنين والمستثمرين في تعاملاتهم المالية والمصرفية الدولية، بالإضافة إلى التأثير في العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المراسلة.
ومن الضروري الإشارة إلى أن المؤسسات الدولية المانحة تأخذ في اعتبارها هذه القضايا عند تقديم القروض والمساعدات، وكانت مسألة
تنفيذ خطة الفاتف من مؤشرات التنفيذ لمتطلبات قرض صندوق النقد الدولي، ويُظهر هذا الإعلان نجاح إستراتيجية البنك المركزي في قيادة المساعي الوطنية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
الخروج من هذه القائمة ليس فقط إنجازًا دبلوماسيًا، بل يعكس الجهود الحقيقية وبشكل خاص الدور الرئيسي الذي لعبه البنك المركزي الأردني في هذا السياق، إذ إن تحت إشرافه تم التركيز على تعزيز النظام المالي والاقتصادي، وذلك من خلال تطوير سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أظهر البنك المركزي قدرة هائلة على التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية، وذلك لضمان تحقيق التزامات المملكة الدولية في هذا الإطار.
بالإضافة إلى ذلك، كان للبنك المركزي دور حاسم في تقديم التوجيه والإشراف للجهات المعنية بالتنفيذ، مما أدى إلى تحقيق التقدم الملحوظ في الالتزام بالمعايير الدولية، وهو ما أثنت عليه مجموعة العمل المالي في بياناتها.
علاوة على ذلك، يُظهر دور المملكة المحوري على المستوى الدولي في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني، إذ إن هذه الخطوة ستكون لها تأثير إيجابي على الاستثمارات والشراكات الدولية مع الأردن في المستقبل، ومع التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل دعوة إلى المستثمرين والشركاء الدوليين لتعزيز التعاون مع الأردن في المجالات المختلفة.
هذا الإعلان يُظهر نجاح إستراتيجية البنك المركزي الأردني وقدرته على قيادة المساعي الوطنية لتعزيز النظام المالي والاقتصادي للمملكة، ومن الأكيد أن دور البنك المركزي سيظل حاسمًا في تحقيق استقرار ونجاح الاقتصاد الأردني في المستقبل.
البنك المركزي وفريق العمل الحكومي الذي كان يعمل كله بروح الفريق الواحد من مراقبة الشركات والضريبة والجمارك ووزارة العدل وغيرها من المؤسسات التي شكلت جميعها أنموذجا للعمل المؤسسي الناجح القادر على تحقيق الإنجاز إذا ما توفرت الإدارة والإرادة الصحيحتان والرشيدتان.

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