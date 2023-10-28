المدنيون في السياق الاستعماري-الاستيطاني (1)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبرز في صراع الفلسطينيين مع القوة الاستعمارية-الاستيطانية الصهيونية السؤال الأخلاقي والعملي عمن يدعون ((المدنيون)). في الوقت الراهن، تُقام قضية حملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الكيان الصهيوني وأميركا على الفلسطينيين، تحت عنوان استهداف ((حماس)) لمَن يُدعون ((المدنيين الإسرائيليين)). ويتكرر على لسان معظم زعماء الغرب، وبعض القادة العرب، استنكار واستهجان لعمل المقاومة الفلسطينية في بداية ((طوفان الأقصى)) من دون اعتبار لكل المدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا منذ الاستعمار البريطاني، وعمل العصابات الإرهابية الصهيونية، والمجازر المستمرة والموثقة التي يرتكبها المستعمرون في حقهم حتى هذه الدقيقة.
الذي يفعله كل هؤلاء الذين سارعوا إلى إدانة العملية الفلسطينية بهذا الحماس إلى حد تفويض الكيان بذبح المدنيين الفلسطينيين في غزة، هو أنهم ينزعون الحادثة من سياقها –جهلا أو خبثا. ومع أن استهداف المدنيين، من حيث المبدأ، فعل مُستنكر وغير إنساني، فإن واقع الاستعمار الاستيطاني يعمل مباشرة ضد هذا المبدأ ويحيده تماما، لأنه ببساطة، ليس فيه ((مدنيون))، ولو أنه اعترف بشيء اسمه مدنيين لما قام أصلا، أو لأفشل نفسه.
من المستهجَن في السياق الاستعماري الاستيطاني أن يقوم الضحية بتطبيع تعريفات القوي ويرددها بلا فحص، ليدين بذلك نفسه. ومثلما حدث مع الانجرار إلى تطبيع تعريف فلسطين القاتل بأنها أراضي 1967 بحيث ضاع حق فلسطينيي 1948 أصحاب سندات الملكية ومفاتيح البيوت، يشارك متحدثون باسم العرب –وزعماء فلسطينيون للأسف- في تطبيع فكرة ((استهداف مدنيين)) في الكيان.
لخص حكاية ((المدنيين)) في السياق الاستعماري-الاستيطاني ببلاغة كاتب من جنوب أفريقيا، محمد جميل عبد الله، على موقع Africa is a Country تحت عنوان ((عندما يصبح المستوطنون مدنيين: مأساة الاستعمار الاستيطاني)). وسوف أقتبس أدناه تدوينته كاملة، مترجمة من الإنجليزية. كتب:
))عندما يصل المستوطنون أول الأمر، يضربُ عنفٌ بأبعاد كونية أولئك المستهدفين بالاستلاب. يجلب المستوطنون معهم الدمار، الموت، والخراب. يمحون تاريخك، معرفتك، روحانيتك وإنسانيتك، يلغونك. يسنُّون الخطيئة الأصلية التي تحوِّل المستقبل المحتوم لشعب كامل بعيدًا عن الإمكانية، وإلى مستقبل من الاستلاب.
))يكون المستوطنون أعداء واضحين للمستلبين بسبب هذا. (إنهم) غزاة. قتلة. لصوص. ولا يمكن أن يعني هذا سوى الحرب. ما مِن أوهام. كل الخطوط واضحة. والمصير المنطقي لمسألة المستوطنين لا لبس فيه.
))ولكن بعد سنوات، عقود، وقرون من حدوث خطيئة الاستلاب الأصلية، يَضرِب المستلبين تحول ثانوي: بعد أن يستقر المستوطنون، يلدون عائلات، ويبنون مجتمعات، ويطورون تواريخ مستلقة، يتعلمون ويقيمون علاقات مع الأرض، بل ويختلط بعضهم بالمستلَبين -بالشراكة، بالتجربة المشتركة، بالتواصل الإنساني، أو بالولاء السياسي.
))في هذه المرحلة، تظل الخطيئة الأصلية قائمة، لكن المستلَبين لا يعودون يتعاملون الآن مع نفس أولئك الغزاة الأوائل الملوحين بالسلاح. إنهم يتعاملون الآن مع أولادهم، المستفيدين من العنف، الذين طوروا حسا بالانتماء إلى المكان. والآن يبني هؤلاء المستفيدون نحو مستقبل من الإمكانية، والذي قد يشمل بعض المستلبين، في ظروف معينة.
))الآن، يضرب المستلبين عنف ثانوي آخر، بأبعاد كونية؛ لقد تم تطبيع الغزاة. اكتمل الفتح. أصبح المستوطنون مدنيين.
((عندما تحدث هذه المأساة، تصبح الخطيئة الأصلية مستعصية إلى ما لا نهاية على الحل. يعني السعي إلى الخلاصة المنطقية لقضية الاستيطان والمستوطنين عمل الحرب. ويعني تبني موقف حربي تجاه هؤلاء المدنيين تحديًا للأخلاق المنطقية.
))في متابعة هذا الطريق لتحقيق العدالة بنقض الخطيئة الأصلية، يَضرِبُ المستلَبين هول ثالث بأبعاد كونية أيضا: المستلبون يصبحون إرهابيين)). (انتهى الاقتباس)
هل يبدو هذا مألوفا في الحالة الفلسطينية؟
ينبغي البدء في بحث قضية ((المدنيين)) في السياقات الاستعمارية-الاستيطانية من تعريف المفهوم. ووفق تعريف ((ويكيبديا))، فإن ((الاستعمار الاستيطاني يحدث عندما يقوم المستعمرون بغزو واحتلال منطقة مبهدف استبدال المجتمع القائم فيها بشكل دائم بمجتمع المستوطنين)).
و))الاستعمار الاستيطاني يحدث عندما يصل مستوطنون أجانب إلى منطقة مأهولة مُسبقًا ليسكنوها بشكل دائم ويؤسسوا فيها مجتمعا جديدا. ويرتبط هذا الاستعمار ارتباطا جوهريا بتهجير -أو القضاء- على السكان الحاليين وتدمير مجتمعهم. ولأن الاستعمار الاستيطاني يستلزم القضاء على الشعوب والثقافات القائمة، يصف بعض العلماء العملية بأنها إبادة جماعية بطبيعتها. ويمكن إنجاز (هذه الإبادة) بوسائل متنوعة، تتراوح بين القتل الجماعي، وإزالة السكان السابقين من المكان إلى الاستيعاب)).
وإذن، بلا مراء، يستهدف الاستعمار الاستيطاني، بالتعريف، مدنيين، بالتعريف. ولا يتحقق كمشروع إلا على شرط إلغائهم بكل الوسائل وعلى كل مستوى. عندما ركب المستعمرون الأوروبيون الأوائل البحر إلى الأميركتين، كانوا هم ((مدنيين)) هاربين من القمع الديني أو المجاعات ولمختلف الأسباب. وكان سكان المكان الأصليين مدنيين أيضًا –إلا بمقدار المشاجرات بين قبائل الهنود على أراضي الصيد أو الزراعة. لكن المستوطنين، حتى يستولوا على الأرض، أصبحوا عسكريين بالضرورة، واستخدموا كل وأي سلاح لإبادة أصحاب الأرض الأصليين. وعندما بذل السكان الأصليون محاولاتهم اليائسة للمقاومة، حاولوا أن يكونوا ((عسكريين)) هم أيضًا. لم يكن من الممكن أن ينظروا إلى الغزاة القادمين لإبادتهم كمدنيين. ولم يكن من الممكن أن ينظر الغزاة إلى الهنود الحمر كمدنيين تقضي الأخلاق الطبيعة عدم استهدافهم أيضا. (يُتبع)
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