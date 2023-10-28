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المدنيون في السياق الاستعماري-الاستيطاني (1)

10/28/2023 11:28:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






يبرز في صراع الفلسطينيين مع القوة الاستعمارية-الاستيطانية الصهيونية السؤال الأخلاقي والعملي عمن يدعون ((المدنيون)). في الوقت الراهن، تُقام قضية حملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الكيان الصهيوني وأميركا على الفلسطينيين، تحت عنوان استهداف ((حماس)) لمَن يُدعون ((المدنيين الإسرائيليين)). ويتكرر على لسان معظم زعماء الغرب، وبعض القادة العرب، استنكار واستهجان لعمل المقاومة الفلسطينية في بداية ((طوفان الأقصى)) من دون اعتبار لكل المدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا منذ الاستعمار البريطاني، وعمل العصابات الإرهابية الصهيونية، والمجازر المستمرة والموثقة التي يرتكبها المستعمرون في حقهم حتى هذه الدقيقة.
الذي يفعله كل هؤلاء الذين سارعوا إلى إدانة العملية الفلسطينية بهذا الحماس إلى حد تفويض الكيان بذبح المدنيين الفلسطينيين في غزة، هو أنهم ينزعون الحادثة من سياقها –جهلا أو خبثا. ومع أن استهداف المدنيين، من حيث المبدأ، فعل مُستنكر وغير إنساني، فإن واقع الاستعمار الاستيطاني يعمل مباشرة ضد هذا المبدأ ويحيده تماما، لأنه ببساطة، ليس فيه ((مدنيون))، ولو أنه اعترف بشيء اسمه مدنيين لما قام أصلا، أو لأفشل نفسه.
من المستهجَن في السياق الاستعماري الاستيطاني أن يقوم الضحية بتطبيع تعريفات القوي ويرددها بلا فحص، ليدين بذلك نفسه. ومثلما حدث مع الانجرار إلى تطبيع تعريف فلسطين القاتل بأنها أراضي 1967 بحيث ضاع حق فلسطينيي 1948 أصحاب سندات الملكية ومفاتيح البيوت، يشارك متحدثون باسم العرب –وزعماء فلسطينيون للأسف- في تطبيع فكرة ((استهداف مدنيين)) في الكيان.
لخص حكاية ((المدنيين)) في السياق الاستعماري-الاستيطاني ببلاغة كاتب من جنوب أفريقيا، محمد جميل عبد الله، على موقع Africa is a Country تحت عنوان ((عندما يصبح المستوطنون مدنيين: ‏مأساة الاستعمار الاستيطاني)). وسوف أقتبس أدناه تدوينته كاملة، مترجمة من الإنجليزية. كتب:‏
‏))عندما يصل المستوطنون أول الأمر، يضربُ عنفٌ بأبعاد كونية أولئك المستهدفين بالاستلاب.‏ يجلب المستوطنون معهم الدمار، الموت، والخراب. يمحون تاريخك، معرفتك، روحانيتك وإنسانيتك، يلغونك. يسنُّون الخطيئة الأصلية التي تحوِّل المستقبل المحتوم لشعب كامل بعيدًا عن الإمكانية، وإلى مستقبل من الاستلاب.‏
‏))يكون المستوطنون أعداء واضحين للمستلبين بسبب هذا. (إنهم) غزاة. قتلة. لصوص. ولا يمكن أن يعني هذا سوى الحرب. ما مِن أوهام. كل الخطوط واضحة. والمصير المنطقي لمسألة المستوطنين لا لبس فيه.‏
‏))ولكن بعد سنوات، عقود، وقرون من حدوث خطيئة الاستلاب الأصلية، يَضرِب المستلبين تحول ثانوي: بعد أن يستقر المستوطنون، يلدون عائلات، ويبنون مجتمعات، ويطورون تواريخ مستلقة، يتعلمون ويقيمون علاقات مع الأرض، بل ويختلط بعضهم بالمستلَبين -بالشراكة، بالتجربة المشتركة، بالتواصل الإنساني، أو بالولاء السياسي.‏
‏))في هذه المرحلة، تظل الخطيئة الأصلية قائمة، لكن المستلَبين لا يعودون يتعاملون الآن مع نفس أولئك الغزاة الأوائل الملوحين بالسلاح. إنهم يتعاملون الآن مع أولادهم، المستفيدين من العنف، الذين طوروا حسا بالانتماء إلى المكان. والآن يبني هؤلاء المستفيدون نحو مستقبل من الإمكانية، والذي قد يشمل بعض المستلبين، في ظروف معينة.‏
‏))الآن، يضرب المستلبين عنف ثانوي آخر، بأبعاد كونية؛ لقد تم تطبيع الغزاة. اكتمل الفتح. أصبح المستوطنون مدنيين.‏
((عندما تحدث هذه المأساة، تصبح الخطيئة الأصلية مستعصية إلى ما لا نهاية على الحل. يعني السعي إلى الخلاصة المنطقية لقضية الاستيطان والمستوطنين عمل الحرب. ويعني تبني موقف حربي تجاه هؤلاء المدنيين تحديًا للأخلاق المنطقية.‏
‏))في متابعة هذا الطريق لتحقيق العدالة بنقض الخطيئة الأصلية، يَضرِبُ المستلَبين هول ثالث بأبعاد كونية أيضا: المستلبون يصبحون إرهابيين)). (انتهى الاقتباس)
هل يبدو هذا مألوفا في الحالة الفلسطينية؟
ينبغي البدء في بحث قضية ((المدنيين)) في السياقات الاستعمارية-الاستيطانية من تعريف المفهوم. ووفق تعريف ((ويكيبديا))، فإن ((الاستعمار الاستيطاني يحدث عندما يقوم المستعمرون بغزو واحتلال منطقة مبهدف استبدال المجتمع القائم فيها بشكل دائم بمجتمع المستوطنين)).
و))الاستعمار الاستيطاني يحدث عندما يصل مستوطنون أجانب إلى منطقة مأهولة مُسبقًا ليسكنوها بشكل دائم ويؤسسوا فيها مجتمعا جديدا. ويرتبط هذا الاستعمار ارتباطا جوهريا بتهجير -أو القضاء- على السكان الحاليين وتدمير مجتمعهم. ولأن الاستعمار الاستيطاني يستلزم القضاء على الشعوب والثقافات القائمة، يصف بعض العلماء العملية بأنها ‏‏إبادة جماعية‏‏ بطبيعتها.‏‏‏ ويمكن إنجاز (هذه الإبادة) بوسائل متنوعة، تتراوح بين القتل الجماعي، وإزالة السكان السابقين من المكان إلى ‏‏الاستيعاب))‏‏.
وإذن، بلا مراء، يستهدف الاستعمار الاستيطاني، بالتعريف، مدنيين، بالتعريف. ولا يتحقق كمشروع إلا على شرط إلغائهم بكل الوسائل وعلى كل مستوى. عندما ركب المستعمرون الأوروبيون الأوائل البحر إلى الأميركتين، كانوا هم ((مدنيين)) هاربين من القمع الديني أو المجاعات ولمختلف الأسباب. وكان سكان المكان الأصليين مدنيين أيضًا –إلا بمقدار المشاجرات بين قبائل الهنود على أراضي الصيد أو الزراعة. لكن المستوطنين، حتى يستولوا على الأرض، أصبحوا عسكريين بالضرورة، واستخدموا كل وأي سلاح لإبادة أصحاب الأرض الأصليين. وعندما بذل السكان الأصليون محاولاتهم اليائسة للمقاومة، حاولوا أن يكونوا ((عسكريين)) هم أيضًا. لم يكن من الممكن أن ينظروا إلى الغزاة القادمين لإبادتهم كمدنيين. ولم يكن من الممكن أن ينظر الغزاة إلى الهنود الحمر كمدنيين تقضي الأخلاق الطبيعة عدم استهدافهم أيضا. (يُتبع)

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