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الملكة رانيا في مرمى الإعلام الغربي

10/28/2023 11:28:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لم يكن مستغربا أن يتم إشعال هجمة منظمة على جلالة الملكة رانيا العبد الله، في أعقاب المقابلة التي منحتها لشبكة CNN الأسبوع الماضي. الهجمة اشترك فيها الإعلام المنافق والمؤثرون، من أجل التشويش على أي صوت يمكن له أن يضع الأمور في نصابها الطبيعي.
في العالم العربي، بتنا نعلم تماما أنه ما من شيء يمكن أن يحقق العدالة في ظل غياب النزاهة العالمية، خصوصا من قبل الدول المؤثرة التي تمتلك أجندات لا تقيم وزنا لأي معايير إنسانية، وعادة ما تجر الإعلام إلى أجنداتها، بواسطة حملات ضخمة تروج فيها الأخبار المضللة، وتمنع الضوء عن رواية المنكوبين.
في حديثها للشبكة العالمية، كانت الملكة تنطق بلسان غالبية العرب الذين سئموا من ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايانا. وانتقدت الانحياز السافر للإعلام لصالح رواية الاحتلال بعيدا عن المعايير المهنية والإنسانية في تغطية الصراع.
وفي الوقت الذي سهلت فيه دول غربية خروج الاحتجاجات والمسيرات في مدنها دعما للاحتلال، فإن جلالتها تحدثت عن قمع مظاهر التضامن مع الفلسطينيين، وكيف أن الساسة والإعلام ساهموا في إظهار أن التعاطف مع الفلسطينيين على أنه "تعاطف مع الإرهاب"، و"معاداة للسامية"
لقد قامت الملكة بتعرية الخطاب الغربي وازدواجيته، ما أظهر أن كثيرا مما يتشدق به حول معايير حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وحرية التعبير، هي أمور خاصة بالمجتمعات الغربية طالما تحقق مصلحتهم، بينما لا يمكن سحبها على دول العالم الثالث التي يرون وجوب إبقائها تحت "الحماية" الغربية في أحسن الظروف، إن لم يكن الاستعمار بوجهه البشع، الذي لم يخجل من تسويق أفكار التفوق الإنساني الغربي، وعجز المجتمعات البشرية عن إدارة شؤونها بنفسها.
لذلك جاءت مقولتها خلال المقابلة إن "حرية التعبير هي قيمة عالمية إلا عندما تذكر فلسطين"، فكل من يفكر في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في محنتهم الحالية، ومحاولة كشف الوجه البشع للعدوان الواقع عليهم، فسوف يتم اتهامه بقائمة طويلة من التهم الجاهزة التي تنتظر توزيعها.
لقد جاءت الهجمة الإعلامية على الملكة قوية، وغير مسبوقة، وذلك لأن من يقفون وراء الهجمة يعرفون التأثير الكبير لجلالتها، فهي شخصية مقبولة وموثوقة، ولا يمكن لها إلا أن تتحدث بمنطق الأمور. كما أنهم يعرفون التأثير الكبير للرواية الأردنية نفسها والتي اكتسبت صدقية عالية من خلال تاريخ طويل من العلاقة مع الغرب. وربما يعيدنا ذلك إلى قراءات الملك عبد الله الثاني لمآلات الصراع في المنطقة، عندما كرر أكثر من مرة أن المنطقة في طريقها إلى الانفجار إن لم يتم بناء أفق سياسي يعيد المفاوضات إلى سكتها، ويفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس المحتلة.
القراءة الأردنية لطبيعة الصراع ظلت على الدوام تقدم خطوطا عريضة للحل الذي يمكن له إنهاء الصراع، ومنح الأمل للأجيال القادمة، وإنهاء حالة الإحباط العامة التي تعمّ شعوب المنطقة، خصوصا الشعور بالظلم وعدم العدالة من التعاطي العالمي مع هذا الصراع الذي يمتد لزهاء قرن من غير امتلاك أي أمل في رؤية نهاية له.
الملكة استطاعت أن تحرج الغرب المنافق، كما استطاعت أن تعرّي الإعلام الذي أراد لهذا الصراع أن يظهر كما لو أنه بدأ في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، وأن يخفي تاريخا طويلا من الظلم والقتل والجرائم التي ارتكبها الاحتلال، في ظل غياب تام للإرادة السياسية العالمية لمحاسبة الجناة.
حديث الملكة هو صوت أكثر من 10 ملايين أردني، يؤمنون بما تؤمن به فيما يتعلق بتفاصيل الحرب على قطاع غزة. ليعلم الغرب جيدا أنها لم تتحدث باسمها فقط، فقد تحدثت باسمنا جميعا كشعب موحد تجاه العدوان، ولا نقبل أن ينظر الغرب إليه بعنصرية متوحشة، وأنه من الدرجة الثانية من البشر.

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