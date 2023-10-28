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وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الكرك

10/28/2023 11:26:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






شهدت محافظة الكرك اليوم ثلاث وقفات تضامنيه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.

ونظمت بلدية الكرك وفعاليات حزبيه ونقابية وشعبية وقفه مهرجان في ساحة الشهداء قريبا من قلعة الكرك.

وأكد المتحدثون فيها ضروره مسانده الشعب الفلسطيني رفضا العدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم.

وفي ضاحيه المرج نظمت فعاليات شعبية وقفه تضامنيه رفضا العدوان كما نظمت فعاليات وقفه بالمزار الجنوبي تأكيد عل وقوفها مع الشعب الفلسطيني

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