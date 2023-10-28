وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الكرك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة
شهدت محافظة الكرك اليوم ثلاث وقفات تضامنيه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.
ونظمت بلدية الكرك وفعاليات حزبيه ونقابية وشعبية وقفه مهرجان في ساحة الشهداء قريبا من قلعة الكرك.
وأكد المتحدثون فيها ضروره مسانده الشعب الفلسطيني رفضا العدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم.
وفي ضاحيه المرج نظمت فعاليات شعبية وقفه تضامنيه رفضا العدوان كما نظمت فعاليات وقفه بالمزار الجنوبي تأكيد عل وقوفها مع الشعب الفلسطيني
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