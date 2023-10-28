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أطفال غزة.. يستجيرون من رمضاء القصف بنار الموت جوعا

10/28/2023 11:26:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






بين جرحى وأيتام وآخرين بلا مأوى ورعاية، تتقلص بشكل متسارع فرص نجاة أطفال غزة من الموت، وسط تفاقم الأوضاع الصعبة مع استمرار العدوان الصهيوني.
ويشهد قطاع غزة سقوط آلاف الشهداء بين أطفاله، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء إلى قرابة 8 آلاف، بينهم أكثر من 3 آلاف طفل، فيم العدد مرشح وبوتيرة متسارعة للزيادة بسبب استمرار الهجمات على مناطق متفرقة من القطاع، وغياب شبه كامل لأدنى مقومات الحياة.
خلف هذه الأرقام المفجعة واقع أكثر ألما، فقد تجاوز عدد الجرحى من الأطفال وفق تقارير رسمية 7 آلاف طفل، ما معدله أكثر من 500 طفل إما قتل أو أصيب يوميا، منهم آلاف بأمس الحاجة لعناية طبية خاصة، وبات القطاع الصحي بغزة على وشك الانهيار نتيجة تضرر المستشفيات من القصف المتواصل والنقص الحاد للمواد الطبية، بسبب الحصار، وتحذيرات من خروج مستشفيات من الخدمة اذا ما استمر التصعيد على هذا النحو، وباتت المستشفيات غير قادرة على استقبال المزيد من الجرحى والمصابين بسبب نفاد الأدوية والمواد الطبية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية للمصابين.
يقول محمد الناطور من قطاع غزة، إن أطفال غزة الناجون من القتل لا يجدون أي طعام منذ أسابيع، وهم مهددون بالموت بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال بالتزامن مع استمرار القصف على المنازل.
وأضاف أن العدوان المستمر منذ ما يزيد على 21 يوما تسبب في شح المواد الغذائية والمياه وخدمات العلاج، ما زاد من المعاناة الإنسانية على قطاع غزة وخصوصا معاناة الأطفال.
يقول المحامي معتصم دراوشة من المرصد الوطني لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان، إن قرابة 5 آلاف إمرأة حامل على وجه الولادة هذا الشهر، وأغلبهن بلا مستشفى أو زوج أو أسرة أو أي عناية طبية، متسائلا من يكفل أيتام غزة؟
وأكد أن كل ما يحدث بالعالم من كوارث وأزمات ومحن وحروب ومجاعات ينبع من أصل واحد هو أزمة الضمير الإنساني وأطفال غزة يعيشون بلا خبز، ولا ماء، ولا كهرباء، ولا وقود، ولا حليب وانقطاع تام لجميع وسائل التواصل.
وقال الدراوشة إن قنابل الحقد والكراهية والظلم والعدوان هي التي تغطي أرض غزة وسماؤها، مؤكدا أن غزة تتعرض لإبادة جماعية تشكل أكبر جريمة حرب في حق المدنيين العزل في هذا العصر يرافقه صمت دولي ملؤه الخزي والعار، لن ينساه أطفال غزة وكذلك أطفالنا وأطفال العالم.
وأكد أن غزة على شفير كارثة وهناك خطر من تفشي الأمراض وخاصة بين الأطفال والحصار على غزة ومنع الغذاء والمياه والوقود يعني معاقبة مليوني شخص معظمهم من النساء والأطفال.
ودعا الدراوشة الى وقف إطلاق نار إنساني لضمان وصول المساعدات إلى غزة خاصة إلى الأطفال الرضع والشيوخ والمرضى الذين لا حول لهم ولا قوة، وأن الشاحنات القليلة التي تصل غزة مجرد فتات لن يحدث فارقا لسكان غزة ولا تحتوي على حليب الأطفال و الوقود فغزة وأطفالها تحتاج إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع لأن هناك أشخاصا يقتلون في غزة ليس بسبب القصف فقط بل سيقتلون بسبب الحصار وانعدام الأغذية والأدوية وحليب الأطفال.
وطالب بحماية المستشفيات التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين في غزة وأغلبهم من النساء والأطفال وأن تحترم أميركا والاحتلال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والموقعة من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن انتهاكات بالجملة تمارس في قطاع غزة وخصوصا فيما يتعلق بالأطفال الذين يتعرضون للقتل من قبل قوات الاحتلال، فيما الناجون مهددون بالموت بسبب الظروف الصعبة جدا.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال بممارساتها تنتهك المواثيق الدولية وتعرض حياة المدنيين للموت وخصوصا أطفال غزه الذين لا ذنب لهم في كل ما يحدث، مؤكدا أن حقوق الأطفال في غزة تنتهك أمام مرأى العالم دون أن يفعل شيئا لإيقاف نزيف الأطفال.
وأكد أن حلم الأطفال في قطاع غزة هو أن ينهي الاحتلال الحرب حتى يعيشوا بسلام أسوة بأقرانهم في العالم وأن يتوفر لهم الطعام والشراب، مؤكدا أنه في ظل الواقع فان هناك آلاف الأطفال في غزة سيقتلون او يموتون جراء نقص الخدمات.
وكشف الدراوشة عن أوضاع مأساوية يعيشها كافة سكان القطاع وخصوصا الأطفال، من خلال ما أكده له القائمين على جمعيات حقوق الإنسان في غزة.
ووفق ما أكده ذات القائمين، فإن غالبية أطفال القطاع بأمس الحاجة إلى رعاية وأغذية تمكنهم من مواصلة العيش في ظل اعتمادهم على المياه الملوثة وعدم توفر الطعام والأدوية.
وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة، إن سكانه يشربون مياها ملوثة، ما أدى لظهور حالات إسهال لدى الأطفال في مراكز الإيواء التي تضم آلاف الفلسطينيين.
وكان وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت قرر في 9 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، فرض "حصار شامل" على غزة، معلنا أن "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود (سيصل للقطاع)"، وفق ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.
ويعاني سكان غزة (نحو 2.2 مليون فلسطيني) من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار متواصل منذ 2006.
ودعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى توفير خط إمداد مستدام بالمساعدات الإنسانية لتجنب "كارثة" في قطاع غزة.
وقال مدير عمليات "أونروا" في غزة توماس وايت، في تصريحات صحفية، إن "وضع الإمدادات الإنسانية فظيع ومحدود جدا، والغذاء والمياه أصبحا نادرين".
وأضاف وايت "نحن بحاجة لخط إمداد مستدام من المساعدات لتجنب وقوع كارثة في القطاع".
في ذات الخصوص، اعتبر رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة بإربد كاظم الكفيري إلى أن استهداف الأطفال واستشهاد ما يقارب 3 آلاف طفل لغاية الآن هو عمل ممنهج ومقصود.
وأكد الكفيري لـ "الغد" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المخيمات داخل قطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال ارتكب أكبر جريمة حرب في تاريخ الإنسانية بقتله 3 آلاف طفل وأعدادهم في تزايد مستمر، إضافة إلى أن عشرات الأطفال يموتون يوميا بسبب نقص الغذاء والمياه والدواء والرعاية الصحية.
ودعا الكفيري، المجتمع الدولي والأطراف الدولية ذات العلاقة، للخروج بمواقف جدية وحقيقية تجاه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وخاصة فيما يتعلق بالاستهداف المباشر للأطفال.
واعتبر أن ما تمارسه قوات الاحتلال يشكل انتهاكا جسيما ومنظما لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما أن استهدافها للمدنيين وخاصة الأطفال اعتمد على استخدام قدر كبير وغير متناسب من القوة، مما يشكل انتهاكا واضحا لمبدأين أساسيين من مبادئ القانون الدولي هما التمييز والتناسب.
وقال الكفيري إن الناجين من الأطفال جراء العدوان على غزة، مهددون بالموت في ظل عدم توفر الرعاية لهم وعدم قدرة المستشفيات في قطاع غزة على علاجهم بسبب خروج العديد من المستشفيات خارج الخدمة بعد نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وتضرر أجزاء كبيرة منها نتيجة استهدافها من قبل قوات الاحتلال.
وأشار إلى أن الأطفال الذين فقدوا أباءهم وأمهاتهم إثر العدوان سيواجهون الموت في ظل عدم وجود مؤسسات في قطاع غزة قادرة حاليا على إيوائهم والاهتمام بهم ورعايتهم، بعد أن تعرضت جميع المؤسسات التي كانت تعنى بالطفولة في غزة للتدمير.
وأوضح أن مئات الأطفال الذي ولدوا حديثا وموجودين في حاضنات المستشفيات التي ما تزال تعمل مهددون بالموت في ظل انقطاع الكهرباء والوقود ونقص الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن هناك عشرات الأطفال توفوا جراء نقص الأكسجين الذين كانوا يعتمدون عليه في المستشفيات.
وطالب الكفيري بتدخل دولي لوقف عمليات القتل الممنهج للأطفال في قطاع غزة وأن يسمح بإرسال مستشفيات طبية ميدانية لقطاع غزة بعد أن توقفت المستشفيات عن الخدمة، إضافة إلى أن هناك نقصا كبيرا في الأطباء في ظل استشهاد العشرات منهم.
واشار إلى أنه وفي ظل نقص الدواء والمستلزمات الطبية فان العديد من أطفال غزة الناجون من القصف تجرى لهم عمليات جراحية من دون أي تخدير لنقص المستلزمات الطبية، إضافة الى عدم توفر أسرة في المستشفيات ويتم معالجتهم في ممرات المستشفيات.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإن قتل الأطفال والرضع الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، بلغ معدلا غير مسبوق في تاريخ الحروب، جراء استهدافه المباني والتجمعات السكنية.

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