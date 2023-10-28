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سوق شعبي للنساء المنتجات بالسلط.. مشروع طموح ينتظر تحقيقه

10/28/2023 11:26:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






تبرز بين الفترة والأخرى، مطالب نسائية بإنشاء سوق شعبي في مدينة السلط يخدم مختلف العاملات بمحافظة البلقاء، بحيث تُعرض فيه المنتجات بشكل دائم، مع ازدياد لافت في أعداد العاملات في مجال المنتجات المنزلية بالمحافظة، سواء مأكولات وحلويات تراثية أو أخرى لها صلة بالمواسم الزراعية والمناسبات والأعياد، بالإضافة إلى العديد من الحرف اليدوية كالهدايا والإكسسوارات، وأعمال الخزف والبسط ونحت خشب الزيتون والبلوط وتعبئة زجاجات والتطريز وغيرها.
حول ذلك، تؤكد عضو مجلس محافظة البلقاء "اللامركزية" شاهة النسور، أن لجنة تمكين المرأة في المجلس وهي جزء منها، تسعى بالفعل إلى إنشاء سوق شعبي في مدينة السلط بطابع وأجواء تراثية، ليكون مركزا لجميع النساء العاملات في مجال المنتجات اليدوية أو المنزلية بالمحافظة، مشيرة إلى أن اللجنة تبذل كل جهدها لكي ترى فكرة السوق النور، فيما تصطدم في الوقت الحالي بمعضلة عدم توفر مبنى مناسب ليتم تخصيصه لإقامة السوق، حيث تسعى اللجنة إلى توفيره من خلال جهة رسمية أو خاصة، وتمت مخاطبة بلدية السلط الكبرى بهذا الخصوص حول مبنى غير مستغل تملكه، على أمل أن توافق البلدية على تخصيصه.
وقالت النسور لـ"الغد"، إن اللجنة أعدت خطة متكاملة حول فكرة السوق، بحيث يكون مكانا دائما لعرض منتجات النساء، بدلا من أن يكون جهدهن مشتتا دون وجود حاضنة تحقق لهن فائدة أكبر، معتبرة أن مشاركة تلك النساء بـ"البازارات" والأيام التسويقية وما شابه، لها أهمية، لكنها غير كافية وغير مستدامة.
لكن السوق وفق النسور، من شأنه أن يضمن تحقيق دخل مستمر وأكثر جدوى للسيدات، كونه سيفتح أبوابه طيلة الأيام، بالتزامن مع إعداد خطة ترويجية له لاستقطاب زوار مدينة السلط ومحافظة البلقاء إليه، في الوقت ذاته يمكن بحث إمكانية إدراجه عبر المسارات السياحية.
وشددت على أن إقامة السوق من شأنه أن يوفر العديد من فرص العمل للسيدات والفتيات، خصوصا إذا تم الترويج للسوق بالشكل المطلوب، وأصبح مقصدا للكثير من الزوار والسياح الباحثين عن الأصالة والتراث، وهو الأمر الذي أكدت أنه سينعكس بشكل أو بآخر على النهوض بواقع المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وتؤكد النسور، أنه من الممكن أن يضم المبنى طابقا يخصص كأكاديمية تدريب، بحيث تقوم العديد من النساء والفتيات المتطوعات على تدريب النساء المنتجات على كيفية تطوير أعمالهن ومنتجاتهن، بالإضافة إلى كيفية تسويقها وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة، لا سيما الدخل المالي.
وتتفق الناشطة النسائية المعروفة ثائرة عربيات، وهي أول أردنية تدرب على تطريز "الهدب"، مع ما ذهبت إليه النسور في تأكيد أهمية إنشاء السوق الشعبي، وحجم انعكاساته الإيجابية على الواقع النسائي في مدينة السلط ومحافظة البلقاء ككل.
وتطرقت عربيات، إلى جزئية الحرفيين، قائلة إن عددهم في مدينة السلط وحدها يبلغ نحو 200 سواء من الذكور أو الإناث، مشيرة إلى أن نحو 70 منهم يشاركون بمشروع تابع لمؤسسة إعمار السلط في متحف السلط التاريخي، مشيرة إلى أهمية هذا الأمر، لكنها اعتبرت أنه غير كاف، لا سيما أن ساعات العمل محصورة بين الساعة 10 صباحا حتى 4 أو 5 مساءً، فيما يمكن في حال إنشاء السوق أن يتم استقبال الزوار والسياح الذين يأتي عدد منهم في وقت متأخر لزيارة المدينة، طيلة الأيام وفي مختلف الأوقات.
وقالت إن فكرة السوق ستحقق دعما لافتا وكبيرا للسيدات، خصوصا في ظل التكاتف والتشبيك بين المجتمع المحلي والجهات المسؤولة مثل محافظة البلقاء وبلدية السلط الكبرى ومجلس اللامركزية لدعمهن وتمكينهن من ترويج منتجاتهن بشكل أكبر وأكثر جدوى، في مقابل إبراز الوجه السياحي والتراثي لمدينة السلط، وإتاحة الفرصة للزوار والسياح ليشاهدوا ذلك على أرض الواقع.
كما شددت عربيات على أهمية تدريب السيدات وتطوير مهاراتهن وإدارة أعمالهن، بما ينعكس على مشاريعهن الصغيرة باتجاه توسيعها وجعلها أكثر تنظيما ومردودا، مجددة التأكيد على حاجة مدينة السلط لسوق شعبي حرفي يتوسط المدينة.

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