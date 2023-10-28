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العقبة.. حملة تبرع ووقفة احتجاج دعما للأشقاء بغزة

10/28/2023 11:26:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظم حزب الميثاق الوطني فرع العقبة بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية بنك الدم والجمعية الأهلية للتبرع بالدم حملة وطنية واسعة للتبرع بالدم تحت شعار "دم واحد.. شعب واحد"، بمشاركة كافة الفاعليات الشعبية والنقابية والحزبية.
وقال رئيس فرع الحزب بالعقبة معاذ المحاريق إن الحملة تأتي تضامنا معنويا للأهل في غزه هاشم الذين يتعرضون لعدوان مستمر من الكيان الصهيوني، مؤكدا على وقوف أهل العقبة وأعضاء الحزب مع الأخوة في فلسطين المحتلة، منددا بالعدوان الصهيوني الغاشم الذي ارتكب أبشع جرائم الحرب بحق الأهل بغزة.
وأكد النائب عبيد ياسين أن هذه الفعاليات التضامنية تؤكد وقوف القيادة والشعب الى جانب الأخوة في غزة، مشيدا بموقف جلالة الملك عبد الله الثاني الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا أن الأهل في محافظة العقبة مستمرون في تضامنهم مع الأشقاء في كامل الأراضي الفلسطينية المحلتة لا سيما قطاع غزة من خلال المسيرات والوقفات المنددة بالاعتداءات الصهوينية وماكنة الحرب الصهيونية.
وفي ذات السياق، نظمت الحركة الاسلامية في العقبة وقفة أمام مسجد أبو داوود دعما لأهالي غزة ونصرة للفلسطينيين في ظل تواصل عدوان الاحتلال على القطاع.
ورفع المحتجون شعارات منددة بجرائم الاحتلال وهمجيته بحق الفلسطينيين، وهتفوا بالتكبيرات ابتهاجا بما حققته المقاومة الفلسطينية من هجمات متعددة على الاحتلال بعد سنوات من الظلم والاستبداد.

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