الدرب بطل لكرنفال محايل
التاريخ
10/28/2023 11:24:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج منتخب محافظة الدرب بكأس بطولة كرنفال عود هلم بمحايل، بعد فوزه على منتخب محافظة محايل بركلات الترجيح بملعب الشهيد؛ ليخطفوا اللقب وكأس البطولة للمرة الثانية على التوالي.
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