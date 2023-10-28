9ميداليات سعودية تاريخية بالبارا آسياد

(MENAFN
- Al Watan) سجلت الألعاب البارالمبية السعودية، أفضل مشاركاتها بدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بحصدها 9 ميداليات منوعة بدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية ((هانغتشو 2022))، التي أختتمت أمس بالصين، وحصدت الألعاب السعودية ميداليتان ذهبيتان، و4 ميداليات فضية، و3 برونزيات، وجاءت الذهبيتان عن طريق، عبدالرحمن القرشي، في سباق 100م (T53)، ونور الصناع في سباق 400م (T64). والميداليات الفضية الـ4، جاءت عن طريق علي النخلي ميداليتان في سباق 200م (T37)، وسباق 100م (T37)، وحسن دوشي في الوثب الطويل، و هاني النخلي في دفع الجلة (F33)، وحصد الميداليات البرونزية، عبدالرحمن القرشي في سباق 400م (T53)، وثامر الزهراني في سباق 400م (T44)، ونور الصناع في سباق 100م (T44).
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