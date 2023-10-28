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9ميداليات سعودية تاريخية بالبارا آسياد

10/28/2023 11:24:33 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الألعاب البارالمبية السعودية، أفضل مشاركاتها بدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بحصدها 9 ميداليات منوعة بدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية ((هانغتشو 2022))، التي أختتمت أمس بالصين، وحصدت الألعاب السعودية ميداليتان ذهبيتان، و4 ميداليات فضية، و3 برونزيات، وجاءت الذهبيتان عن طريق، عبدالرحمن القرشي، في سباق 100م (T53)، ونور الصناع في سباق 400م (T64). والميداليات الفضية الـ4، جاءت عن طريق علي النخلي ميداليتان في سباق 200م (T37)، وسباق 100م (T37)، وحسن دوشي في الوثب الطويل، و هاني النخلي في دفع الجلة (F33)، وحصد الميداليات البرونزية، عبدالرحمن القرشي في سباق 400م (T53)، وثامر الزهراني في سباق 400م (T44)، ونور الصناع في سباق 100م (T44).

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