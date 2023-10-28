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باتنا يسجل رقما مميزا بالمحترفين

10/28/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل لاعب الفتح، المغربي مراد باتنا، رقما مميزا في تاريخ دوري المحترفين السعودي، إذ وصل اللاعب المغربي من بوابة الرائد للمساهمة التهديفية رقم 50 في مسيرته بدوري المحترفين السعودي، بواقع 28 هدفا، و22 تمريرة حاسمة في 79 مباراة، وفقا لإحصائيات شبكة ((سوفا سكور))، ويعتبر اللاعب حاليا واحدا من المنافسين على صدارة الهدافين، بعد تسجيله 7 أهداف مع فريقه في شباك المنافسين، إضافة إلى أنه يتقاسم مع لاعب النصر كرستيانو رونالدو، ولاعب الأهلي الجزائري رياض محرز صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بواقع 6 تمريرات حاسمة.

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