باتنا يسجل رقما مميزا بالمحترفين
التاريخ
10/28/2023 11:24:32 PM
(MENAFN
- Al Watan) سجل لاعب الفتح، المغربي مراد باتنا، رقما مميزا في تاريخ دوري المحترفين السعودي، إذ وصل اللاعب المغربي من بوابة الرائد للمساهمة التهديفية رقم 50 في مسيرته بدوري المحترفين السعودي، بواقع 28 هدفا، و22 تمريرة حاسمة في 79 مباراة، وفقا لإحصائيات شبكة ((سوفا سكور))، ويعتبر اللاعب حاليا واحدا من المنافسين على صدارة الهدافين، بعد تسجيله 7 أهداف مع فريقه في شباك المنافسين، إضافة إلى أنه يتقاسم مع لاعب النصر كرستيانو رونالدو، ولاعب الأهلي الجزائري رياض محرز صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بواقع 6 تمريرات حاسمة.
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