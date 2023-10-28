كبار السلة يواصلون الجموح

(MENAFN
- Al Watan) واصل الهلال صدارته للدوري الممتاز لكرة السلة بنهاية الجولة الثالثة، التي شهدت مواصلة الكبار للانتصارات، إذ تغلب الهلال على الوحدة بنتيجة كبيرة 104 / 46، وحسم النصر قمة الجولة التي جمعته بأحد لمصلحته بنتيجة 81/ 75.
وسجل حامل اللقب الأهلي ثالث انتصاراته تواليا، وكان على حساب ضباء 101/ 68، ونجح الاتحاد في مواصلة انتصاراته بالفوز على التعاون 98/ 65.
وعاد الفتح للانتصارات بعد تعثره في الجولة الثانية بفوز على الصفا 88/ 77. وسجل الخليج الصاعدة حديثا للدوري الممتاز فوزه الأول على حساب السلام 75/ 66.
MENAFN28102023000089011017ID1107323324
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.