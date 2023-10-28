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هلالي وأهلاوي على رادار نيوكاسل

10/28/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن نيوكاسل الإنجليزي يفكر في تعويض غياب لاعب وسطه ساندرو تونالي، بعدما أعلنت السلطات الإيطالية حظر تونالي بسبب المراهنات غير القانونية الخميس الماضي، وقيام (FIFA) بتمديد العقوبة في جميع أنحاء العالم، من خلال استعارة أحد نجوم الدوري السعودي. وأشارت المصادر إلى أن نيوكاسل يفكر في ضم نجم الهلال، البرتغالي روبن نيفيز، أو لاعب الأهلي الإسباني، جابيري فيجا، على سبيل الإعارة، لتعزيز خيارات خط الوسط، بعد تأكيد إيقاف ساندرو تونالي لمدة 10 أشهر عن ممارسة كرة القدم.

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