هلالي وأهلاوي على رادار نيوكاسل

هلالي وأهلاوي على رادار نيوكاسل
التاريخ
10/28/2023 11:24:32 PM
(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن نيوكاسل الإنجليزي يفكر في تعويض غياب لاعب وسطه ساندرو تونالي، بعدما أعلنت السلطات الإيطالية حظر تونالي بسبب المراهنات غير القانونية الخميس الماضي، وقيام (FIFA) بتمديد العقوبة في جميع أنحاء العالم، من خلال استعارة أحد نجوم الدوري السعودي. وأشارت المصادر إلى أن نيوكاسل يفكر في ضم نجم الهلال، البرتغالي روبن نيفيز، أو لاعب الأهلي الإسباني، جابيري فيجا، على سبيل الإعارة، لتعزيز خيارات خط الوسط، بعد تأكيد إيقاف ساندرو تونالي لمدة 10 أشهر عن ممارسة كرة القدم.
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