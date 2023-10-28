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الفيحاء يفقد قائده 6 أسابيع

10/28/2023 11:24:31 PM
(MENAFN- Al Watan) غاب قائد الفيحاء، المدافع سامي الخيبري، عن مواجهة فريقه أمس أمام النصر، التي جاءت لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما كشفت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب تعرضه لكسر في عظمة كف اليد، وتمزق عضلي في عضلة الحوض من الدرجة الثانية، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لـ6 أسابيع. وسيبدأ اللاعب برنامجه العلاجي قبل أن يدخل مرحلة التأهيل، والعودة إلى التدريبات الجماعية تدريجيا.

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