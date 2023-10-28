الفيحاء يفقد قائده 6 أسابيع

الفيحاء يفقد قائده 6 أسابيع
التاريخ
10/28/2023 11:24:31 PM
(MENAFN
- Al Watan) غاب قائد الفيحاء، المدافع سامي الخيبري، عن مواجهة فريقه أمس أمام النصر، التي جاءت لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما كشفت الفحوص الطبية التي أجريت للاعب تعرضه لكسر في عظمة كف اليد، وتمزق عضلي في عضلة الحوض من الدرجة الثانية، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لـ6 أسابيع. وسيبدأ اللاعب برنامجه العلاجي قبل أن يدخل مرحلة التأهيل، والعودة إلى التدريبات الجماعية تدريجيا.
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