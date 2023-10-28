الحزم يطبق خطة الكأس

الحزم يطبق خطة الكأس
التاريخ
10/28/2023 11:24:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع مدرب الحزم، الأوروجوياني دانيال كارينيو من وتيرة تحضيرات فريقه لمواجهة الهلال، غدا، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وأخضع لاعبيه لمران رئيسي خلال المعسكر الذي يقيمه الفريق حاليا بنادي الرياض، استعدادا للمواجهة المنتظرة، وركز كارينيو على تطبيق النهج الفني الذي سيخوض به اللقاء، وعمل على إغلاق المساحات والاعتماد على الهجوم المرتد السريع.
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