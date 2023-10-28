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الحزم يطبق خطة الكأس

10/28/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب الحزم، الأوروجوياني دانيال كارينيو من وتيرة تحضيرات فريقه لمواجهة الهلال، غدا، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وأخضع لاعبيه لمران رئيسي خلال المعسكر الذي يقيمه الفريق حاليا بنادي الرياض، استعدادا للمواجهة المنتظرة، وركز كارينيو على تطبيق النهج الفني الذي سيخوض به اللقاء، وعمل على إغلاق المساحات والاعتماد على الهجوم المرتد السريع.

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