ما أهم النصائح لممارسة الامتنان

(MENAFN
- Al Watan) يُنظر للامتنان عادةً على أنه ميزة أو صفة يتمتع بها بعض الأشخاص، ولكن في الحقيقة يمكن اكتساب هذه الميزة وجعلها عادةً بالنسبة لك، وذلك فقط من خلال زيادة تركيزك على الأفكار والأشياء الإيجابية المحيطة بك باستمرار.
أهم النصائح لممارسة الامتنان
- دوّن الإيجابيات
قم بتخصيص وقت في الصباح أو في الليل لكتابة الأمور أو الأحداث الإيجابية في دفتر ملاحظاتك.
احرص على الاحتفاظ بها، فهذا سيساعدك على التفكير في هذه اللحظات وتذكُرها بشكل مستمر.
- توقف وفكر بالأشياء الجيدة في حياتك
عندما تقول بشكل غريزي ((شكرًا))، توقف لحظة وحدد بدقة ما أنت ممتن له، فهذه الممارسة كفيلة في تعزيز الامتنان لديك.
- قم بإعادة توجيه أفكارك
قد تشعر أحيانًا خلال اليوم بالسلبية أو الإحباط نتيجة تعرضك لموقف معين، فبمجرد شعورك بذلك حاول إعادة توجيه أفكارك والتركيز على الجوانب الإيجابية الموجودة في هذا الموقف.
- شارك امتنانك مع الآخرين
عبر عن شكرك لمن حولك من خلال إرسال ملاحظات سريعة تخبرهم بها عن سبب امتنانك لهم.
شجع عائلتك على مشاركة الأمور التي يشعرون بالامتنان من أجلها أثناء العشاء في كل ليلة.
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