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ما أهم النصائح لممارسة الامتنان

10/28/2023 11:15:39 PM
(MENAFN- Al Watan) يُنظر للامتنان عادةً على أنه ميزة أو صفة يتمتع بها بعض الأشخاص، ولكن في الحقيقة يمكن اكتساب هذه الميزة وجعلها عادةً بالنسبة لك، وذلك فقط من خلال زيادة تركيزك على الأفكار والأشياء الإيجابية المحيطة بك باستمرار.
أهم النصائح لممارسة الامتنان
- دوّن الإيجابيات
قم بتخصيص وقت في الصباح أو في الليل لكتابة الأمور أو الأحداث الإيجابية في دفتر ملاحظاتك.
احرص على الاحتفاظ بها، فهذا سيساعدك على التفكير في هذه اللحظات وتذكُرها بشكل مستمر.
- توقف وفكر بالأشياء الجيدة في حياتك
عندما تقول بشكل غريزي ((شكرًا))، توقف لحظة وحدد بدقة ما أنت ممتن له، فهذه الممارسة كفيلة في تعزيز الامتنان لديك.
- قم بإعادة توجيه أفكارك
قد تشعر أحيانًا خلال اليوم بالسلبية أو الإحباط نتيجة تعرضك لموقف معين، فبمجرد شعورك بذلك حاول إعادة توجيه أفكارك والتركيز على الجوانب الإيجابية الموجودة في هذا الموقف.
- شارك امتنانك مع الآخرين
عبر عن شكرك لمن حولك من خلال إرسال ملاحظات سريعة تخبرهم بها عن سبب امتنانك لهم.
شجع عائلتك على مشاركة الأمور التي يشعرون بالامتنان من أجلها أثناء العشاء في كل ليلة.

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