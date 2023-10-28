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اللياقة النفسة

10/28/2023 11:15:39 PM
(MENAFN- Al Watan) طلب سلطان من وزيره أن ينقش جملة على خاتمة، إذا قرأها وهو حزين فرح، وإذا قرأها وهو سعيد اعتدل، فكتب "هذا الوقت سيمضي". كل ما يمر بنا من صوارف القدر وصعوبات الحياة التي انساقت إلينا وعلينا وطرقت بابنا هي ضيف راحل لا محالة. إننا نستطيع بعقولنا المتزنة أن نجعلها مصدر جمال، بحيث أن نبحث عن الحب حتى في سطور متراكبة فيها كلمات الكره، وأن نرخي مسامعنا لكلمة تزيدنا دفئا ودعما مغمورة في جمل مغلفة بالعتاب، وأن نلبس لباس التغافل والتجاهل في مكان تلوح فيه السقطة، وأن نتباعد في مواقفنا في مكان تزدحم فيه الوشاية، وأن نبحث عن الجميل والمشرق في كل شيء نتلقفه من الحياة، فكل ما تقدمه لنا الحياة مكتوب مقدر وفيه حكمة إلهية قد تغيب على قدراتنا البشرية. فلننظر الى الإخفاقات في حياتنا على أنها مرجع قيّم نستقي منها دروسا مستفادة في مواقف المستقبل وخبرة تطور من قدراتنا ومهاراتنا لمواجهة مثيلاتها. الجميع يؤمن أن في طيّات ما تلقيه الحياة دروسا متألقة، ومن ذلك أنها تجعل منك شخصا قادرا على أن يكتشف مواطن الضعف في شخصيته، فلكل منا نقاط ضعف وقوة، فالبعض يدفن نقاط ضعفه ويتجاهل وجودها بل وينكر تأثيرها وهذا بدوره يدل على ضعف وعيه وإدراكه لذاته، فالوعي الذاتي هو فهم النفس بطريقة سليمة ومعالجتها بطريقة صحية وأسلوب أفضل وهو واحد من العناصر الرئيسية للذكاء العاطفي. لذا لا نجعل من الهزيمة في حياتنا جدارا حديديا من أسلاك شائكة، مزودا بعقبات وجهاز مراقبة يمنع تسلل وتدفق المزيد من الجانب المضيء والمشرق لتلك الهزيمة، فتراكم السلبية والهزيمة على الذات يدمرها ويشل تفكيرها ويجعل منها شخصا زجاجيا قابلا للكسر من أول ضربة يتلقاها. في الحقيقة، هذه الهزيمة هي من تصنع القوة بداخلك، هي من تشكل روح الإصرار والعزيمة، هي من تجعل منك شخصا لديه حصافة وحنكة في الطريق الصحيح لأنه أجرى الاختبار من قبل فأصبح مستشارا لنفسه ولغيره. لذا اصنع من الليمون شرابا حلوا! أخيرا، تذكر أن البحر الهادئ لا يصنع بحارا ماهرا، والظروف الصعبة تجعل من الشخص العادي شخصا فذّا وفريدا من نوعه.

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