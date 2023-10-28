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حين يكون للموت صورة

10/28/2023 11:15:39 PM
(MENAFN- Al Watan) هذه لحظة موتي، سأبدأ الآن في التحول إلى تراب وهواء، لقد أدركتني الرصاصة هذه المرة، وروحي تخوض صراعها الأخير، أما دمي الذي كان مطلوبا منذ ميلادي فإنه يفور الآن فورته الأخيرة. ستغادرني معاركي ونوازعي وقناعاتي. سيموت عالمي بكل ما فيه، سيموت معي حتى أعدائي. كل ما أحتاجه الآن صلاة وتراتيل وداع.. ولكن مهلا.. ما زال علي أن أتموضع أمام عدسة هذا المصور أو ذاك.. فيما يبدو.. سيعملون على توظيفي بعد موتي!
ألا يخجلون؟
أولئك الذين يتاجرون بصور الجثث ونشر حالة الرعب والموت على الكوكب، غير عابئين بما ستخلفه هذه الصور من ألم لذوي الضحايا أو صدمات للأبرياء!
إن نشر صور الأجساد الممزقة والإشلاء المتناثرة، فعل يفتقر للنزاهة الإخلاقية بانتهاكه لكرامة الموتى، كما أنه يفتقر للذكاء الإعلامي بنشره لروح اليأس والانهزام.
نعلم أن نقل الحقيقة وتغطية الأحداث هو دور الإعلام لتشكيل رأي عام ومساندة الجهود السياسية، لكننا بحاجة لإعلام محترف وملتزم بحقوق الإنسان، قادر على إظهار التفاصيل وتغطية الأحداث دون مساس بكرامة البشر.
من ناحية مهنية علينا أن نتساءل: ما الهدف من نشر هذه الصور. ولماذا لا نرى سوى صور الفلسطينيين؟ من المستهدف وما هي الرسالة؟
العقل الغربي بشكل عام لا يحبذ التفاعل مع صور كهذه، ولذلك لا نرى صور القتلى أو الجرحى في إسرائيل! فالرسالة الدموية إذا موجهة للشارع العربي بهدف إعادة إحياء الشعارات التي خفتت، وإنعاش حالة الاحتقان الشعبي تجاه الأنظمة السياسية التي هي في الواقع تسعى بكل جهدها لنزع فتيل الأزمة.
من جهة أخرى فإن لهذه الصور انعكاسا صادما على المجتمعات العربية البعيدة عن منطقة الصراع وبخاصة على صغار السن، إذ إن التعود على مشاهد التوحش يعد من أقوى مسببات الخلل النفسي، كما يعد دافعا لاتخاذ قرارات خاطئة والانخراط في تجارب سياسية دون وعي أو فهم لحقائق الأمور.
إنني أدعو بشدة لوضع تشريعات جادة وقوانين ملزمة لوسائل الإعلامية العربية كافة، بالتعامل مع مثل هذه الصور من منطلق السرية وعدم تداولها إلا في إطار قانوني وضمن ضوابط محددة، مع وضع آليات للمحاسبة والرقابة، واعتبار هذه التشريعات جزء لا يتجزأ من حماية المدنيين وحفظ السلم الأهلي والسكينة المجتمعية والرعاية الواجبة لحقوق الإنسان العربي في كل مكان.
كما أدعو المثقفين والمؤثرين لعدم تكرار نشر الصور أو التفاعل معها، وأن يكون التعاطف برسائل إنسانية تعزز قيم السلام والحياة والوحدة الإنسانية.
ختاما.. لا تكون الحرب إلا موتا.. هذه مسلمة منطقية تجعل من نشر صور الموتى أسلوبا متأخرا يكشف عن وجود إعلام بسيط عاجز عن فهم مسؤولياته تجاه المجتمع، وغير مواكب للتحولات الكبرى في الوعي السياسي العربي.

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