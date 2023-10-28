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دبلوماسية المطبخ

10/28/2023 11:15:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تتمتع دبلوماسية المطبخ بالقدرة على جلب الأموال إلى بلد ما بعدة طرق، إن الترويج للأطعمة التي تمثل شعبا ما هو صناعة اقتصادية إبداعية تأخذ أبعادا أكثر حتى من الاقتصاد بل تحفز ليكون التأثير هو سيد الموقف وتساهم في تصحيح المفاهيم، وتكون كل طبخة عندئذ رسولا ينقل ثقافة شعب كامل على المائدة، حيث تبرز معاني الكرم والجود ومختلف المعاني السامية.
من فوائد دبلوماسية المطبخ واستراتيجياتها زيادة نسب السياحة فغالبا ما يمثل مطبخ دولة ما عامل جذب كبير للسياح، الذين غالبا ما يكونون حريصين على تجربة الأطعمة الجديدة والغريبة والشهية. عندما يتم تمثيل المطبخ الخاص ببلد ما بشكل جيد والترويج له في الخارج، يمكن أن يشجع ذلك المزيد من الأشخاص على زيارة ذلك البلد. فقد استثمرت تايلاند بشكل كبير في الترويج لمأكولاتها حول العالم، ولديها الآن أكثر من آلاف المطاعم التايلاندية خارج البلد. وقد ساعد ذلك في جعل تايلاند واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية. ومن تأثيرات دبلوماسية المطبخ زيادة صادرات الأغذية والمشروبات فعندما يحظى مطبخ بلد ما بشعبية في الخارج، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة صادرات الأغذية والمشروبات من تلك الدولة. ويمكن أن يكون هذا بمثابة نعمة كبيرة لاقتصاد البلاد، لأنه يمكن أن يخلق فرص عمل ويدر إيرادات هائلة.
ومن الأمثلة الدولية العديدة فرنسا حيث تعد رائدة عالمية كبرى في صناعة الأغذية والمشروبات، وقد استثمرت العديد من الشركات الأجنبية في صناعة الأغذية الفرنسية. إضافة إلى هذه الفوائد الاقتصادية، يمكن لدبلوماسية المطبخ أن تساعد أيضا في تعزيز ثقافة الدولة وصورتها في الخارج. عندما يأكل الناس طعام بلد ما، فإنهم يتعلمون أيضا عن ثقافته وتقاليده. وهذا يمكن أن يساعد في بناء حسن النية والتفاهم بين مختلف البلدان ويعزز مفاهيم التعايش السلمي بين الثقافات والحضارات.
تحتاج دبلوماسية المطبخ لاستراتيجية ضخمة تشمل قطاعات عديدة، وقد استثمرت الدول في هذا المجال بل بعض البلدان لا تعرفها إلا بالأطعمة ومشروباتها ومطبخها المتنوع.
ففي تايلاند عام 2002، أطلقت الحكومة التايلاندية برنامج ((التايلندي العالمي))، الذي يهدف إلى الترويج للمطبخ والثقافة التايلاندية في جميع أنحاء العالم. وقد نجح البرنامج في زيادة عدد المطاعم التايلاندية في الخارج، وأصبح المطبخ التايلاندي الآن موجودا في كل دولة تقريبا. كذلك استثمرت الحكومة المكسيكية أيضا بكثافة في الترويج للمطبخ المكسيكي في الخارج. وفي عام 2010، أطلقت الحكومة برنامج ((Tacos to the World))، الذي يهدف إلى الترويج للمطبخ والثقافة المكسيكية عالميا. وقد نجح البرنامج في زيادة عدد المطاعم المكسيكية في الخارج، وأصبح المطبخ المكسيكي منتشرا في كل أنحاء العالم.
تلتزم الحكومة اليابانية أيضا بالترويج للمطبخ الياباني في الخارج حيث أنشأت الحكومة عددا من البرامج لترويج المطبخ الياباني، بما في ذلك برنامج ((Cool Japan)) وبرنامج ((ترويج ثقافة الطعام الياباني)) حيث عملت الحكومة أيضا على الترويج للطعام الياباني في المناسبات الدولية، مثل الألعاب الأولمبية والمعرض العالمي. وقد نجحت هذه البرامج في زيادة شعبية المطبخ الياباني في الخارج، بل تعتبر المطاعم اليابانية من مطاعم النخبة الفاخرة.
تعد دبلوماسية المطبخ أداة قوية مؤثرة يمكن استخدامها لتعزيز اقتصاد الدولة وثقافتها وصورتها في الخارج بل قد تجلب الاستثمارات الأجنبية لقطاعات عديدة وتساهم كقوة ناعمة في الترويج للثقافة من مختلف النواحي.

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