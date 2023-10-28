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استكشاف مبكر ومكافحة للجراد

10/28/2023 11:15:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد رئيس قطاع الصحة النباتية بالمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ((وقاء)) الدكتور محمد الخريجي؛ أهمية عقد ورشة العمل الخاصة بمناقشة الخطة الانتقالية لأعمال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي بجميع مناطق المملكة للأعوام 2023 - 2024 - 2025.
جاء ذلك في ورشة العمل التي أقامها مركز ((وقاء)) بمدينة جدة، بحضور الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى الدكتور مأمون العلوي، التي تضم في عضويتها 14 دولة عربية إلى جانب المملكة.
مؤشرات مناخية
أوضح الخريجي أن الخطة الانتقالية تهدف إلى الإسهام في تحسين السيطرة على آفة الجراد الصحراوي بمراقبة تكاثر الأجيال محلياً، ومتابعة الأسراب الغازية التي يحتمل قدومها من الدول المجاورة.
بدوره، تطرق الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى الدكتور مأمون العلوي، إلى دور المؤشرات المناخية والتغيرات البيئية وتأثيرها على حالة الجراد الصحراوي والتوقعات للموسم الشتوي، كما استعرض الوضع الراهن للجراد الصحراوي بالمملكة.
سيطرة مبكرة
بين مدير عام الإدارة العامة لعمليات الوقاية والمكافحة من الآفات المهندس مريع آل ناصر، أن الخطة ستضمن سير العمل بالشكل الصحيح الاستباقي لتجنب الأثر الاقتصادي عبر السيطرة المبكرة ومنع التفشّيات، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى حصر وتحديد المهام وتنسيق أدوار الجهات كافة، وذلك سعيًا نحو المحافظة على مستوى السيطرة المتحقق في السنوات الخمس الماضية، والارتقاء به إلى مستويات أعلى.
وأفاد أن الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي بمركز ((وقاء)) ستتولى دور الإشراف التوجيهي، وأن فروع المركز بالمناطق ستتولى أعمال التنفيذ والمتابعة، تساندهما إدارة الخدمات المساندة بتقديم التشغيل واللوجستيات.

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