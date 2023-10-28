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تيسير جدة خارج خدمات الصحة

10/28/2023 11:15:35 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من وجود 99 مركزا صحيا للرعاية الأولية في جدة، إلا أن سكان حي التيسير يعانون من عدم وجود مركز صحي في الحي الذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 20 عاما مما زاد العبء على سكان الحي الذين يعانون من نقص الخدمات الأساسية، فيما تواصلت ((الوطن)) منذ أسبوع مع الشؤون الصحية بجدة لمعرفة أسباب التأخير في إنشاء مركز صحي بحي التيسير والأسباب لهذا التأخير إلا أنها لم تجد أي تجاوب.
كثافة سكانية
قال عبدالمجيد الغامدي من سكان حي التيسير: أكثر من 20 عاما وما زلنا نتحمل القصور الموجود في الحي، والأهم من ذلك أنه لا يوجد لدينا مركز صحي حكومي مما يدفعنا إلى نقل أبنائنا إلى السامر والرحاب وقويزة، وقمنا برفع شكوى لوزارة الصحة عدة مرات دون جدوى، وأضاف محمد القحطاني أن عدم وجود مركز صحي يدفع الكثير للجوء للمراكز الصحية الخاصة، وليس بمقدرة الجميع الدفع، فهناك أسر متوسطة الدخل وتعتمد على المراكز الصحية الحكومية في علاج أطفالها، مشيرًا إلى أن الأهالي قدموا عدة شكاوى لوزارة الصحة من أجل إنشاء مركز صحي حكومي يخدم الشريحة الكبرى في الحي، وطالب بسرعة إنجاز المركز في ظل وجود الكثافة السكانية في الحي.
نقص الخدمات
أوضح عبدالعزيز أحمد أن حي التيسير من الأحياء المرغوبة لدى الكثير من الباحثين عن شقق للإيجار أو التمليك، إلا أن الحي ما زال يعاني من نقص في خدمات عدة منها المدارس الحكومية والمراكز الصحية الحكومية التي تزيد من كاهل الأسر متوسطة الدخل؛ فليس في مقدرة الجميع الذهاب لمراكز صحية خاصة، بينما أكد صالح أدهم، أنه يعمل في القطاع العسكري وعمله يتطلب بقاءه أوقاتا أطول خارج المنزل، وكثيرا ما يحدث أن أحد أبنائه يحتاج لرعاية صحية ونتيجة لعدم وجود مركز صحي حكومي في الحي تضطر زوجته إلى الذهاب للمراكز الصحية الحكومية خارج الحي أو الذهاب لمركز صحي خاص.

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