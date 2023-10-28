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إنذار أحمر على جازان وجدة وإغلاق للطرق بنجران

10/28/2023 11:15:35 PM

(MENAFN- Al Watan) رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على منطقة جازان، ومحافظة جدة بسبب الأمطار الغزيرة وتوقعات استمرارها.
وأكد المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء من حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأضاف أن الأجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.
وتابع أن أعلى حرارة هي 36 درجة مئوية في جدة، فيما تسجل السودة أقل حرارة 10 درجات مئوية، وأعلى نسبة رطوبة في مكة المكرمة وجدة وأبها والباحة وحائل وجازان والطائف والقنفذة وينبع والسودة.
رياح سطحية
تشهد منطقة جازان، أمطارا غزيرة، وجددت مديرية الدفاع المدني تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، بناء على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، ورفعت منطقة جازان الاستعدادات القصوى لمواجهة تداعيات الأمطار التي تواصلت لليوم الثالث على التوالي على محافظات المنطقة.
وغمرت الأمطار الشوارع، وارتفع منسوب المياه بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية وأدت إلى جريان عدد من الأودية.
فتح الطريق
في محافظة الدرب استمر هطول الأمطار لليوم الثاني على التوالي شملت المراكز والقرى التابعة لها وسالت على أثرها أودية الجرفة بريم وبيض وعتود، بينما استنفرت البلدية آلياتها لمواجهة تداعيات الأمطار حيث قامت بفتح الطريق المؤدي إلى قرية الدرب القديم ومسح الطريق بعد تأثره من السيول المنقولة، ما جعل الأهالي يجددون مطالباتهم القديمة بسرعة إنشاء كوبري في ذلك الوادي الذي اُعتمد منذ أعوام ولم ينفذ إلى الآن.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة نجران والعديد من المحافظات إلى جريان السيول بكثافة وعبرت داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية وإغلاق العديد منها بالكامل وسط تواجد العديد من المركبات التي توقف الكثير منها عن الحركة وتعطلها وسط ازدحام وإعاقة للحركة المرورية. بينما تصدرت منطقة نجران كأعلى كمية أمطار عبر ثلاث محطات في بئر عسكر 1.8mm والمطار 2.0mm ومركز الحضن 0.2mm
تأثر المملكة بالأمطار
من جهته، قال ((طقس العرب)) إن تأثر السعودية بحالة جوية خريفية وتشمل السحب الرعدية الممطرة مساحات جغرافية أكثر في مناطق جنوب غرب وغرب المملكة، وصولا إلى الحدود الشمالية، ويزداد تأثر السعودية بحالة جوية خريفية، وتنتشر السحب الرعدية على نطاقات أوسع تكون مرفقة بهطول للأمطار المتوسطة والغزيرة، وتساقط حبات البرد أحيانا، تشمل في ساعات الصباح الباكر سهول جازان وعسير.
الأقل درجات حرارة
السودة
10
أبها والباحة
15
الطائف ورفحاء
17
عرعر والتنهات وطريف والقريات والدهناء
18
درجات الحرارة الكبرى
جدة 36 مئوية
السودة 10 مئوية
مكة المكرمة وينبع
35 درجة
المدينة المنورة والعلا 34 درجة
الدمام والأحساء 33 مئوية

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