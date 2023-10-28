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المياه: بديع نجران خارج مسؤوليتنا

10/28/2023 11:15:35 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت شركة المياه الوطنية أن طريق قرية البديع في نجران لا يقع تحت مسؤوليتها، وذلك تعقيبا على ما نشرته ((الوطن))، الأربعاء، تحت عنوان ((انهيار أسفلتي يهدد بديع نجران)).
معالجة الخلل
قال متحدث فرع الشركة بمنطقة نجران فايز لسلوم: ((بعد رصد المراقبين البلاغ، وشخوص الفرق الميدانية على الموقع، اتضح أن الخلل سببه تسرب مياه من خط زراعي لا يتبع لشركة المياه الوطنية)).
ودعا متحدث شركة المياه المستفيدين إلى تقديم بلاغات المياه عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيق الشركة الإلكتروني على الهواتف الذكية أو فرعها الإلكتروني، وذلك من أجل الوقوف على الموقع، ومعالجة الخلل إن وجد.
توثيق الانهيار
قد وثقت ((الوطن)) بالصور والفيديو انهيارا أسفلتيا امتد إلى عدة أمتار، ونتجت عنه حفرة عميقة، مشكلةً خطرا كبيرا على المارة والمركبات التي تعبر هذا الطريق، بينما طالب أهالي القرية بسرعة معالجة الانهيار، وردم الحفرة العميقة، خوفا على أبنائهم وأطفالهم، وكذلك مركباتهم ومواشيهم، بعدما تركت الحفرة والانهيار كما كانا عقب وقوف فريق الطوارئ بشركة المياه الوطنية عليهما، ولم تتم معالجتهما.

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