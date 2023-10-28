المياه: بديع نجران خارج مسؤوليتنا

(MENAFN
- Al Watan) أكدت شركة المياه الوطنية أن طريق قرية البديع في نجران لا يقع تحت مسؤوليتها، وذلك تعقيبا على ما نشرته ((الوطن))، الأربعاء، تحت عنوان ((انهيار أسفلتي يهدد بديع نجران)).
معالجة الخلل
قال متحدث فرع الشركة بمنطقة نجران فايز لسلوم: ((بعد رصد المراقبين البلاغ، وشخوص الفرق الميدانية على الموقع، اتضح أن الخلل سببه تسرب مياه من خط زراعي لا يتبع لشركة المياه الوطنية)).
ودعا متحدث شركة المياه المستفيدين إلى تقديم بلاغات المياه عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيق الشركة الإلكتروني على الهواتف الذكية أو فرعها الإلكتروني، وذلك من أجل الوقوف على الموقع، ومعالجة الخلل إن وجد.
توثيق الانهيار
قد وثقت ((الوطن)) بالصور والفيديو انهيارا أسفلتيا امتد إلى عدة أمتار، ونتجت عنه حفرة عميقة، مشكلةً خطرا كبيرا على المارة والمركبات التي تعبر هذا الطريق، بينما طالب أهالي القرية بسرعة معالجة الانهيار، وردم الحفرة العميقة، خوفا على أبنائهم وأطفالهم، وكذلك مركباتهم ومواشيهم، بعدما تركت الحفرة والانهيار كما كانا عقب وقوف فريق الطوارئ بشركة المياه الوطنية عليهما، ولم تتم معالجتهما.
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