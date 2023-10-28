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الجزائيات تسيطر على ثامنة Yelo

10/28/2023 11:15:34 PM
(MENAFN- Al Watan) انفردت ضربات الجزاء بزعامة الجولة الثامنة لدوري Yelo، لأندية الدرجة الأولى، وسجلت الجولة رقما قياسيا في إقالة المدربين بـ8 إقالات في 8 جولات، بعد إقالة مدرب القادسية الإنجليزي روبي فاولر، وعادلت انتصارات الجولة، انتصارات الجولات الثانية والرابعة والخامسة بـ8 انتصارات، وانتصرت ملاعب الجولة للضيوف بـ5 انتصارات، وتوجت الجولة غيني النجمة بعمادة الهدافين، واحتسبت تقنية الـ(VAR) 8 حالات تحكيمية.
تاريخي
دخل مهاجم النجمة الغيني عثمان باتو تاريخ دوري يلو، وتخطى حاجز الـ100 هدف، حيث سجل 102 هدف له في الدوري مع 7 أندية خلال 7 مواسم، وذلك بعد تسجيل هدفي فريقه النجمة أمام هجر، وتمثلت أبرز أهداف اللاعب في تسجيل 31 هدفا مع الحزم، و27 هدفا مع البكيرية، و22 هدفا مع الأخدود، و14 هدفا مع أبها والعروبة، و7 أهداف مع النجمة، و3 أهداف مع الوحدة، ليصبح معها عميد هدافي دوري الدرجة الأولى.
تمسك
شهدت الجولة الثامنة، تمسك العروبة بصدارة ترتيب الدوري بـ21 نقطة، وسط مطاردة القادسية الوصيف بـ20 نقطة، والعدالة الثالث بـ18 نقطة، والفيصلي، والبكيرية، والجبلين، من الرابع إلى السادس بـ14 نقطة، وواصل القيصومة غيابه عن الانتصارات مدة 720 دقيقة، بعد 6 خسائر وتعادلين، تذيل معها ترتيب الدوري بنقطتين، والصفا في المركز ماقبل الأخير بـ3 نقاط، حصيلة انتصار وحيد و7 خسائر، وهجر في المركز الـ16 بـ4 نقاط حصيلة 6 خسائر مقابل انتصار وحيد وتعادل، وأحد في المركز الخامس عشر بـ6 نقاط، حصيلة انتصارين و6 خسائر.
تفوقت
انتصارات الضيوف على أصحاب الأرض بـ5 انتصارات مقابل 3 انتصارات، وسجل 24 هدفا، واحتسب 7 جزائيات للمرة الأولى، وإشهرت البطاقة الحمراء مرتين، ويتصدر العربي الأكثر تسجيلا للأهداف بـ19 هدفا، وهجر والصفا الأضعف بـ5 أهداف والأضعف دفاعا بـ17 هدفا، والقادسية الأقوى دفاعا بـ3 أهداف، ويتصدر العروبة أكثر الأندية انتصارات بـ7 انتصارات.
-7 ضربات جزاء احتسبت في ثامنة Yelo
- 8 مدربين غادروا الدوري في 8 جولات
- ملاعب Yelo تبتسم للضيوف
-102 هدف تضع الغيني باتو عميدا لهدافي الدوري
-720 دقيقة والقيصومة بلا انتصارات تفوق

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