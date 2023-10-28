الجزائيات تسيطر على ثامنة Yelo

(MENAFN
- Al Watan) انفردت ضربات الجزاء بزعامة الجولة الثامنة لدوري Yelo، لأندية الدرجة الأولى، وسجلت الجولة رقما قياسيا في إقالة المدربين بـ8 إقالات في 8 جولات، بعد إقالة مدرب القادسية الإنجليزي روبي فاولر، وعادلت انتصارات الجولة، انتصارات الجولات الثانية والرابعة والخامسة بـ8 انتصارات، وانتصرت ملاعب الجولة للضيوف بـ5 انتصارات، وتوجت الجولة غيني النجمة بعمادة الهدافين، واحتسبت تقنية الـ(VAR) 8 حالات تحكيمية.
تاريخي
دخل مهاجم النجمة الغيني عثمان باتو تاريخ دوري يلو، وتخطى حاجز الـ100 هدف، حيث سجل 102 هدف له في الدوري مع 7 أندية خلال 7 مواسم، وذلك بعد تسجيل هدفي فريقه النجمة أمام هجر، وتمثلت أبرز أهداف اللاعب في تسجيل 31 هدفا مع الحزم، و27 هدفا مع البكيرية، و22 هدفا مع الأخدود، و14 هدفا مع أبها والعروبة، و7 أهداف مع النجمة، و3 أهداف مع الوحدة، ليصبح معها عميد هدافي دوري الدرجة الأولى.
تمسك
شهدت الجولة الثامنة، تمسك العروبة بصدارة ترتيب الدوري بـ21 نقطة، وسط مطاردة القادسية الوصيف بـ20 نقطة، والعدالة الثالث بـ18 نقطة، والفيصلي، والبكيرية، والجبلين، من الرابع إلى السادس بـ14 نقطة، وواصل القيصومة غيابه عن الانتصارات مدة 720 دقيقة، بعد 6 خسائر وتعادلين، تذيل معها ترتيب الدوري بنقطتين، والصفا في المركز ماقبل الأخير بـ3 نقاط، حصيلة انتصار وحيد و7 خسائر، وهجر في المركز الـ16 بـ4 نقاط حصيلة 6 خسائر مقابل انتصار وحيد وتعادل، وأحد في المركز الخامس عشر بـ6 نقاط، حصيلة انتصارين و6 خسائر.
تفوقت
انتصارات الضيوف على أصحاب الأرض بـ5 انتصارات مقابل 3 انتصارات، وسجل 24 هدفا، واحتسب 7 جزائيات للمرة الأولى، وإشهرت البطاقة الحمراء مرتين، ويتصدر العربي الأكثر تسجيلا للأهداف بـ19 هدفا، وهجر والصفا الأضعف بـ5 أهداف والأضعف دفاعا بـ17 هدفا، والقادسية الأقوى دفاعا بـ3 أهداف، ويتصدر العروبة أكثر الأندية انتصارات بـ7 انتصارات.
-7 ضربات جزاء احتسبت في ثامنة Yelo
- 8 مدربين غادروا الدوري في 8 جولات
- ملاعب Yelo تبتسم للضيوف
-102 هدف تضع الغيني باتو عميدا لهدافي الدوري
-720 دقيقة والقيصومة بلا انتصارات تفوق
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