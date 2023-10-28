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الإطاحة بالكبار تخصص هلالي

10/28/2023 11:15:34 PM
(MENAFN- Al Watan) باتت المواجهات الكبرى في دوري روشن السعودي للمحترفين برعاية الهلال، إذ تخصص المدرب البرتغالي خورخي خيسوس في السيطرة على نتائج المواجهات الكبيرة، وتحقيق أرقام قياسية، كرر معها قيادته للفريق موسم 2019، في عدم الخسارة في 11 مواجهة متتالية بالدوري لمدة 990 دقيقة، في وقت سجل الفريق هدفه الخامس الأسرع في تاريخ الدوري، بعد هدف لاعبه الصربي سافيتش في مرمى الأهلي في الثانية 45، وسط تساؤلات من يقدر على إيقاف الهلال بالدوري، وإلحاقه الخسارة الأولى له؟
تخصص
تخصص مدرب الهلال البرتغالي خيسوس في الإطاحة بالفرق الكبيرة بالدوري، حيث ألحق الأهلي بالاتحاد والشباب، بعد انتصاره على الأول بـ3/ 1 في الجولة الـ11، وفوزه بـ4/ 3 على الاتحاد في الجولة الخامسة، وتسجيل ثنائية نظيفة أمام الشباب في الجولة الثامنة، والتي كررها في موسمه الأول مع الفريق في موسم 2019، حيث تغلب على الأهلي بنتيجة 4/ 3 في الجولة الـ14، وعلى الشباب في الجولة الـ6 بهدف نظيف، وعلى الاتحاد بـ3/ 1 في الجولة الـ7.
تفاوت
رغم أرقام المدرب القياسية هذا الموسم، وتصدره ترتيب الدوري بـ29 نقطة، لم يستطع مدرب الهلال جيسوس معادلة الانتصارات، بعد مرور 11 جولة، حيث حقق 9 انتصارات، وتعادلين، مقابل 10 انتصارات وتعادل وحيد في موسم 2019، وجمع الفريق حاليا 29 نقطة مقابل 31 نقطة في موسم 2019، وتعادلت أرقام الفريق في عدم الخسارة خلال 11 جولة، مع تفوقه في الموسم الحالي في تسجيل 30 هدفا مقابل 25 هدفا في 2019.
استفادة
استفاد مدرب الهلال من الانتقادات الموجهة له سابقا، وحولها لمصلحته، من خلال فرض شخصية فريقه داخل الملعب، والمحافظة على سجله خاليا من الخسائر، وأسهمت 6 عوامل ساعدت المدرب على تغيير جلد الفريق سريعا، في الضغط على المنافسين، والمبادرة في تنفيذ الهجوم الضاغط، واللعب المباشر، وتفعيل الأظهرة، وتنويع مفاتيح اللعب، واختيار مراكز اللاعبين الصحيحة خاصة للأجانب، والتي تحققت إيجابيا في مواجهة الكلاسيكو.
الأسرع
سجل لاعب الهلال الصربي الهدف الأسرع في دوري روشن السعودي للموسم الحالي بعد مرور 45 ثانية من انطلاق مجريات لقاء الزعيم والأهلي، ويعد الهدف خامس هدف هلالي تم تسجيله، وثاني أسرع هدف للهلال بتاريخ دوري المحترفين، والتي تمثلت في تسجيل سلمان الفرج ضد الشعلة في الثانية 15 موسم 2013، وهدف الصربي سافيتش في مرمى الأهلي في الثانية 45 في الموسم الحالي، وهدف ناصر الشمراني في مرمى الفيصلي في الثانية 61 في موسم 2017، وهدف السويدي ويلهامسون في مرمى الاتفاق في موسم 2011، وهدف الفرنسي جوميز في مرمى التعاون في موسم 2021.
-990 دقيقة دون خسارة
-خيسوس يتخصص في المواجهات الكبيرة
-هزيمة الثلاثي نسخة مكررة
-5 أهداف هلالية الأسرع بالدوري
-خيسوس يخفق في تكرار الانتصارات والنقاط
-2019 يتفوق على الموسم الحالي بعدد الانتصارات

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