الإطاحة بالكبار تخصص هلالي

(MENAFN
- Al Watan) باتت المواجهات الكبرى في دوري روشن السعودي للمحترفين برعاية الهلال، إذ تخصص المدرب البرتغالي خورخي خيسوس في السيطرة على نتائج المواجهات الكبيرة، وتحقيق أرقام قياسية، كرر معها قيادته للفريق موسم 2019، في عدم الخسارة في 11 مواجهة متتالية بالدوري لمدة 990 دقيقة، في وقت سجل الفريق هدفه الخامس الأسرع في تاريخ الدوري، بعد هدف لاعبه الصربي سافيتش في مرمى الأهلي في الثانية 45، وسط تساؤلات من يقدر على إيقاف الهلال بالدوري، وإلحاقه الخسارة الأولى له؟
تخصص
تخصص مدرب الهلال البرتغالي خيسوس في الإطاحة بالفرق الكبيرة بالدوري، حيث ألحق الأهلي بالاتحاد والشباب، بعد انتصاره على الأول بـ3/ 1 في الجولة الـ11، وفوزه بـ4/ 3 على الاتحاد في الجولة الخامسة، وتسجيل ثنائية نظيفة أمام الشباب في الجولة الثامنة، والتي كررها في موسمه الأول مع الفريق في موسم 2019، حيث تغلب على الأهلي بنتيجة 4/ 3 في الجولة الـ14، وعلى الشباب في الجولة الـ6 بهدف نظيف، وعلى الاتحاد بـ3/ 1 في الجولة الـ7.
تفاوت
رغم أرقام المدرب القياسية هذا الموسم، وتصدره ترتيب الدوري بـ29 نقطة، لم يستطع مدرب الهلال جيسوس معادلة الانتصارات، بعد مرور 11 جولة، حيث حقق 9 انتصارات، وتعادلين، مقابل 10 انتصارات وتعادل وحيد في موسم 2019، وجمع الفريق حاليا 29 نقطة مقابل 31 نقطة في موسم 2019، وتعادلت أرقام الفريق في عدم الخسارة خلال 11 جولة، مع تفوقه في الموسم الحالي في تسجيل 30 هدفا مقابل 25 هدفا في 2019.
استفادة
استفاد مدرب الهلال من الانتقادات الموجهة له سابقا، وحولها لمصلحته، من خلال فرض شخصية فريقه داخل الملعب، والمحافظة على سجله خاليا من الخسائر، وأسهمت 6 عوامل ساعدت المدرب على تغيير جلد الفريق سريعا، في الضغط على المنافسين، والمبادرة في تنفيذ الهجوم الضاغط، واللعب المباشر، وتفعيل الأظهرة، وتنويع مفاتيح اللعب، واختيار مراكز اللاعبين الصحيحة خاصة للأجانب، والتي تحققت إيجابيا في مواجهة الكلاسيكو.
الأسرع
سجل لاعب الهلال الصربي الهدف الأسرع في دوري روشن السعودي للموسم الحالي بعد مرور 45 ثانية من انطلاق مجريات لقاء الزعيم والأهلي، ويعد الهدف خامس هدف هلالي تم تسجيله، وثاني أسرع هدف للهلال بتاريخ دوري المحترفين، والتي تمثلت في تسجيل سلمان الفرج ضد الشعلة في الثانية 15 موسم 2013، وهدف الصربي سافيتش في مرمى الأهلي في الثانية 45 في الموسم الحالي، وهدف ناصر الشمراني في مرمى الفيصلي في الثانية 61 في موسم 2017، وهدف السويدي ويلهامسون في مرمى الاتفاق في موسم 2011، وهدف الفرنسي جوميز في مرمى التعاون في موسم 2021.
-990 دقيقة دون خسارة
-خيسوس يتخصص في المواجهات الكبيرة
-هزيمة الثلاثي نسخة مكررة
-5 أهداف هلالية الأسرع بالدوري
-خيسوس يخفق في تكرار الانتصارات والنقاط
-2019 يتفوق على الموسم الحالي بعدد الانتصارات
MENAFN28102023000089011017ID1107323309
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.