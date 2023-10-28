الدرة لا يبتسم للأهلي أمام الزعيم

الدرة لا يبتسم للأهلي أمام الزعيم
التاريخ
10/28/2023 11:15:34 PM
(MENAFN
- Al Watan) جدد الهلال عقدته للأهلي في إستاد الملك فهد الدولي بالرياض بعد أن انتصر عليه 3/ 1، في قمة الجولة الـ11 لدوري روشن للمحترفين. وسجل الزعيم انتصاره الخامس على قلعة الكؤوس على أرضية درة الملاعب بعهد دوري المحترفين، مقابل انتصار يتيم للضيف كان قبل 8 سنوات وتحديدا موسم 2015، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل. ورفع الهلال عدد انتصاراته على الأهلي في دوري المحترفين لـ14، وهو أكثر فريق انتصارا على الراقي في تاريخ دوري المحترفين.
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