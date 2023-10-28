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الاتحاد يعيد لعشاقه ذكرى سيئة

10/28/2023 11:15:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أعاد الاتحاد لعشاقه ذكرى سيئة، بعدم انتصاره خلال 4 مباريات متتالية في دوري روشن السعودي للمحترفين، تعود إلى موسم 2020، عندما غاب عن الانتصار 4 مباريات متتالية، مع اختلاف النتائج بالتعادل مرة واحدة في ذلك الموسم والخسارة في 3 مباريات، فيما خسر هذا الموسم مرة واحدة وتعادل 3 مرات. بدوره أكد مدرب الحزم الأوروجوياني دانيال كارينيو عقدته للعميد بعدم خسارته أمامه خلال 8 مباريات واجهه خلالها مع 4 أندية، إذ كسب المدرب الأوروجوياني 5 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات.
ذكرى سيئة
واصل الاتحاد مسلسل نزيف النقاط، بتعادله مع الحزم، في الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي. ولم يعرف العميد دوريا طريق الفوز في آخر 4 مباريات، بالخسارة أمام الأهلي، والتعادل مع الفيحاء والتعاون والحزم. وكان آخر انتصار للنمور في الدوري السعودي، أمام الفتح بنتيجة 2/ 1 في الـ21 من سبتمبر الماضي لحساب الجولة السابعة. ولأول مرة منذ 4 مواسم، يتعثر العميد في 4 مباريات متتالية، وتحديدا في الموسم الذي نافس فيه على تجنب الهبوط، إذ تعثر موسم 2020، في الجولات ((21، 22، 23،و24))، بالتعادل مع الحزم، ثم الخسارة أمام الوحدة وأبها والأهلي.
عقدة راسخة
رسخ المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، عقدته للاتحاد بعدم الخسارة أمامه مع 4 فرق مختلفة، وموقعة الخميس كانت الثامنة لكارينيو أمام الاتحاد بدوري المحترفين، لم يخسر أيا منها مسجلا الانتصار في 5 مباريات وتعادل في 3 مواجهات، إذ واجه كارينيو الاتحاد وهو مدرب للنصر 3 مرات، انتهى أول لقاء بالتعادل 1/1، ثم كسبه 3/ صفر، وانتصر 3/ 1. وعاد المدرب الأوروجوياني ليقود الشباب موسم 2018، ليواجه الاتحاد مرتين، تعادل في الأولى 1/1 ثم فاز 3/ صفر بالثانية. وكانت ثالث محطات كارينيو مع الأندية السعودية في الوحدة، وقاد فرسان مكة حينها للفوز على الاتحاد مرتين 1/ صفر، ثم 2/ 1. وواصل مع الحزم عقدته للاتحاد بتعادله معه 2/ 2، ليفشل العميد في الفوز على كارينيو في 8 مباريات بالدوري مع 4 أندية مختلفة.
-4 مواجهات متتالية والعميد لا ينتصر دوريا
-العميد أعاد شذكريات موسمه السيء 2020
- 2020 النمور خسروا 3 مرات وتعادلوا في واحدة
-الموسم الحالي الاتحاد خسر مرة وتعادل في 3 مواجهات
-8 مباريات جمعت المدرب الأوروجوياني والعميد
-5 انتصارات و3 تعادلات خرج بها كارينيو مع الاتحاد
-4 أندية مختلفة قادها الأوروجوياني أمام النمور

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