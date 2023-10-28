الاتحاد يعيد لعشاقه ذكرى سيئة

(MENAFN
- Al Watan) أعاد الاتحاد لعشاقه ذكرى سيئة، بعدم انتصاره خلال 4 مباريات متتالية في دوري روشن السعودي للمحترفين، تعود إلى موسم 2020، عندما غاب عن الانتصار 4 مباريات متتالية، مع اختلاف النتائج بالتعادل مرة واحدة في ذلك الموسم والخسارة في 3 مباريات، فيما خسر هذا الموسم مرة واحدة وتعادل 3 مرات. بدوره أكد مدرب الحزم الأوروجوياني دانيال كارينيو عقدته للعميد بعدم خسارته أمامه خلال 8 مباريات واجهه خلالها مع 4 أندية، إذ كسب المدرب الأوروجوياني 5 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات.
ذكرى سيئة
واصل الاتحاد مسلسل نزيف النقاط، بتعادله مع الحزم، في الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي. ولم يعرف العميد دوريا طريق الفوز في آخر 4 مباريات، بالخسارة أمام الأهلي، والتعادل مع الفيحاء والتعاون والحزم. وكان آخر انتصار للنمور في الدوري السعودي، أمام الفتح بنتيجة 2/ 1 في الـ21 من سبتمبر الماضي لحساب الجولة السابعة. ولأول مرة منذ 4 مواسم، يتعثر العميد في 4 مباريات متتالية، وتحديدا في الموسم الذي نافس فيه على تجنب الهبوط، إذ تعثر موسم 2020، في الجولات ((21، 22، 23،و24))، بالتعادل مع الحزم، ثم الخسارة أمام الوحدة وأبها والأهلي.
عقدة راسخة
رسخ المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، عقدته للاتحاد بعدم الخسارة أمامه مع 4 فرق مختلفة، وموقعة الخميس كانت الثامنة لكارينيو أمام الاتحاد بدوري المحترفين، لم يخسر أيا منها مسجلا الانتصار في 5 مباريات وتعادل في 3 مواجهات، إذ واجه كارينيو الاتحاد وهو مدرب للنصر 3 مرات، انتهى أول لقاء بالتعادل 1/1، ثم كسبه 3/ صفر، وانتصر 3/ 1. وعاد المدرب الأوروجوياني ليقود الشباب موسم 2018، ليواجه الاتحاد مرتين، تعادل في الأولى 1/1 ثم فاز 3/ صفر بالثانية. وكانت ثالث محطات كارينيو مع الأندية السعودية في الوحدة، وقاد فرسان مكة حينها للفوز على الاتحاد مرتين 1/ صفر، ثم 2/ 1. وواصل مع الحزم عقدته للاتحاد بتعادله معه 2/ 2، ليفشل العميد في الفوز على كارينيو في 8 مباريات بالدوري مع 4 أندية مختلفة.
-4 مواجهات متتالية والعميد لا ينتصر دوريا
-العميد أعاد شذكريات موسمه السيء 2020
- 2020 النمور خسروا 3 مرات وتعادلوا في واحدة
-الموسم الحالي الاتحاد خسر مرة وتعادل في 3 مواجهات
-8 مباريات جمعت المدرب الأوروجوياني والعميد
-5 انتصارات و3 تعادلات خرج بها كارينيو مع الاتحاد
-4 أندية مختلفة قادها الأوروجوياني أمام النمور
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