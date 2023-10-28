الكوماندوز يصعق فرسان مكة
التاريخ
10/28/2023 11:15:34 PM
(MENAFN
- Al Watan) استعاد الاتفاق توازنه ونغمة الانتصارات بعد غياب 3 جولات متتالية، بتغلبه على مضيفه الوحدة 3 /2، في ختام الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للكوماندوز جورجينيو فينالدوم ((18، 81))، وديماراي جراي ((90+8))، ولفرسان مكة كريج جودوين ((37، 51))، ليرفع فارس الدهناء رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، وظل فرسان مكة على 13 نقطة عاشرا.
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