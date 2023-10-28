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الصين وكاليفورنيا..تعاون مستمر رغم التوترات

10/28/2023 11:15:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تراجعت مشاركة الدول الغربية مع الصين بسرعة في السنوات الخمس الماضية، حيث تدهورت العلاقات الثنائية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وتفاقمت أكثر بسبب الوباء، وفقًا لبحث أجراه كايل جاروس، أستاذ الشؤون العالمية في جامعة نوتردام.
لكن أسفرت رحلة حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم إلى الصين، بهدف معلن هو العمل معًا لمكافحة تغير المناخ، عن اجتماع مفاجئ مع الزعيم شي جين بينغ، كان مليئًا بالود الذي لم تشهده منذ سنوات العلاقة الأمريكية مع الصين.واعتبرت الرحلة إحدى الخطوات في تمهيد الطريق للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وشي بسان فرانسيسكو في نوفمبر خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. لكنها سلطت الضوء أيضًا على العلاقة القائمة بين الصين وكاليفورنيا، مما يظهر أنه حتى عندما تكون التوترات شديدة بين البلدين، فإن التعاون لا يزال ممكنًا على بعض المستويات.
شركاء عمليون
وقال جاروس إن هذه المشاركة هي ما تريده الصين، لأنها تنظر إلى الولايات المتحدة كشريك عملي في مجال الأعمال دون الاضطرار إلى الخوض في السياسة، حيث تتمتع كاليفورنيا بعلاقة عمل ثابتة وطويلة مع الصين.
وأوضح أليكس وانغ، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا الذي يركز على البيئة، أن الاستقبال من الصين ((يرسل إشارة واضحة للغاية إلى أن العمل مع كاليفورنيا أمر مرغوب فيه، وعلى الأقل آمن ومشجع سياسيا)). التعاون المناخي
ولفت جاروس إلى أن أرنولد شوارزنيجر، الحاكم الجمهوري، بدأ العلاقة الرسمية مع الصين بشأن التعاون المناخي قبل عقد من الزمن. وواصل خليفته، الديمقراطي جيري براون، العلاقة حتى عندما بدأت الولايات المتحدة في الابتعاد عن الصين خلال إدارة ترمب. وفي مرحلة ما، كان لدى حكومة كاليفورنيا موظف يعمل في الصين.
وتعد الولاية أيضًا موطنًا لأكبر عدد من السكان الأمريكيين من أصل صيني على المستوى الوطني، ويتقاسمون الروابط التاريخية والثقافية.
وقال وانغ، الذي يشغل أيضا منصب المدير المشارك في معهد إيميت لتغير المناخ والبيئة التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: ((إنها علاقة عميقة وطويلة الأمد، حيث التقى العديد من الأشخاص. الكثير من التعاون في مجال المناخ يدور حول تبادل المعلومات الفنية، وإظهار للجانب الآخر كيف قاموا بالأشياء. غالبًا ما لا تكون المعلومات التي تتم مشاركتها رفيعة المستوى، ولكنها تتعلق بآلاف القرارات الأصغر مثل كيف تمول الحافلات الكهربائية، ومن يدفع ثمنها، وكيف يمكنك إعداد البنية التحتية للشحن؟))
وأضاف أن كاليفورنيا يمكن أن تتعلم المزيد عن تقنيات الرياح البحرية من الصين، حيث إنها رائدة عالمية في استخدام هذه التكنولوجيا.
انتخابات الرئاسة
ومن الناحية السياسية، سمحت الرحلة لنيوسوم، الذي يبدو أنه يجهز نفسه لخوض انتخابات الرئاسة في المستقبل، بتلميع أوراق اعتماده الدبلوماسية من خلال التعامل مع القادة الصينيين بشأن قضية سياسية مميزة، وهي تغير المناخ.
وتسعى إدارة نيوسوم إلى توسيع نطاق الطاقة الشمسية، وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة، حيث تهدف الولاية إلى خفض الانبعاثات 40% أقل من مستويات 1990 بحلول 2030. كما ستحظر الهيئات التنظيمية بكاليفورنيا بيع معظم السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز بحلول 2035.
وقال نيوسوم مرارًا وتكرارًا إنه غير مهتم بالرئاسة، لكن يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه منافس ديمقراطي محتمل في المستقبل.
جانب اقتصادي
وبالنسبة للجانب الصيني، يمكن أن يؤدي الاجتماع مع نيوسوم إلى فرص اقتصادية، إذ يقول الخبراء إن أحد الأسباب التي دفعت شي إلى اختيار لقاء نيوسوم هو الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجهها الصين، وإن كاليفورنيا تمثل مصدرا محتملا للاستثمار الأجنبي.
وقال ألفريد وو، الأستاذ الذي يدرس السياسة الصينية في جامعة سنغافورة الوطنية: ((الانكماش الاقتصادي في الصين هو أيضا عامل والسبب وراء انخراط شي جين بينغ الآن بشكل أكبر مع أصحاب المصلحة الخارجيين)).
فقد بلغت معدلات البطالة بين الشباب مستوى مرتفعا، إذ وصلت لنحو 20% هذا العام، وكان القطاع العقاري ضعيفا في السنوات الأخيرة مع إثقال كاهل المطورين بالديون الثقيلة.

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