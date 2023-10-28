مكة الأعلى في طلبات الصداق والحضانة

مكة الأعلى في طلبات الصداق والحضانة
التاريخ
10/28/2023 11:15:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) تصدرت الطلبات الواردة لمحكمة التنفيذ فيما يخص الحضانة والصداق في مكة، حيث بلغت عدد طلبات الحضانة الواردة 848 طلبا، والمنجزة 357 طلبا، والقرارات 1551 قرارا، وعدد المحاضر 608 محاضر، فيما جاءت الطلبات الواردة في الصداق 1270 طلبا، المنجزة 1198 طلبا، القرارات 2001 قرار، المحاضر 194 محضرا.
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