تركي آل الشيخ يعلن انطلاق موسم الرياض

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- Al Watan) أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه انطلاق فعاليات موسم الرياض2030.
وبدأت مراسم الاحتفال في بوليفارد هول ببعض الاستعراضات والاستعداد للنزال الأخير في الملاكمة ضمن جولات مباريات أشرس رجل في العالم، الذي سيقام بين كل من الملاكم العالمي تايسون فيوري وصاحب أقوى لكمة في العالم الملاكم فرنسيس زافير.
وظهرت حلبة الملاكمة بشكل مبهر من تحت الأرض.
هذا وقد سبق الحفل ست نزالات لملاكمين عالمين، وتميز حفل هذا العام باقامته في صالة مغلقة مكيفة بالكامل مكتظة بالحضور.
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