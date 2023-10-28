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تركي آل الشيخ يعلن انطلاق موسم الرياض

10/28/2023 11:15:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه انطلاق فعاليات موسم الرياض2030.
وبدأت مراسم الاحتفال في بوليفارد هول ببعض الاستعراضات والاستعداد للنزال الأخير في الملاكمة ضمن جولات مباريات أشرس رجل في العالم، الذي سيقام بين كل من الملاكم العالمي تايسون فيوري وصاحب أقوى لكمة في العالم الملاكم فرنسيس زافير.
وظهرت حلبة الملاكمة بشكل مبهر من تحت الأرض.
هذا وقد سبق الحفل ست نزالات لملاكمين عالمين، وتميز حفل هذا العام باقامته في صالة مغلقة مكيفة بالكامل مكتظة بالحضور.

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