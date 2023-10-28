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مستشفى دله النخيل يفوز بجائزة الأكثر ابتكارا في حالات الطوارئ بالسعودية للعام 2023

10/28/2023 11:15:33 PM
(MENAFN- Al Watan) فاز مستشفى دله النخيل في الرياض بجائزة الأكثر ابتكارا في حالات الطوارئ بالسعودية للعام 2023، وذلك نظرا لتميز قسم الطوارئ في المستشفى بتقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئه بطرق مبتكرة، وسريعة، ومتميزة، تحت إشراف الأطباء المتخصصين، وباستخدام أحدث الأجهزه، وفقا للمعايير العالمية.
الجدير بالذكر أن قسم الطوارئ في مستشفى دله النخيل يعتبر من أكبر أقسام الطوارئ، وهو قسم طوارئ متخصص يضم طوارئ الكبار بقسميه ( الرجال والنساء )، وطوارئ الأطفال، وطوارئ النساء، والولادة، وقسم الطوارئ يدعم أقسام المختبر والأشعة، وأقسام القسطرة القلبية، وبقية أقسام المستشفى، ومراكزها المتخصصة على مدار 24 ساعة.
ويدير القسم، ويشرف عليه أطباء طوارئ متخصصون، وأطباء متخصصون بالجراحة، والأمراض الباطنية، والأطفال والنساء، والولادة، وطاقم تمريض مدرب على التعامل مع كافة أنواع الحالات الطارئة، والحوادث.
لقد تم تصميم قسم الطوارئ بأقسامه المتخصصة، والمختلفة بطريقة تضمن سهولة دخول المريض وحركته داخل القسم، إضافة إلى ذلك فقد تمت مراعاة علاقة قسم الطوارئ بأقسام الأشعة، وأقسام العمليات، وأقسام الولادة، ووحدات العناية المركزة، والقسطرة القلبية، بطريقة تسهل وصول المريض لهذه الأقسام، وضمان تقديم الخدمة الطبية الطارئة بأسرع وقت، إضافة إلى ذلك فقد تم تزويد القسم بأحدث معدات الفحص، والمراقبة، والتشخيص، والعلاج بما يضمن خدمة المريض داخل قسم الطوارئ بأحسن طريقة، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص شركة دله الصحية، وإدارة مستشفى دله النخيل على تقديم رعاية صحية متكاملة، وشاملة للمرضى، مع التزامها بأعلى معايير الجودة السلامة.
وتعليقا على الفوز بالجائزة، أكد الدكتور رئيس قسم الطوارئ افتخاره بالفوز بهذه الجائزة، وأفاد أن هذا الفوز ليس غريبا نظرا لما يتميز به هذا القسم من كفاءة عالية لتقديم الخدمات الطبية الطارئة تحت إشراف طواقم طبية، وتمريضية، وفنية متخصصة، وعلى أعلى مستوى، إضافة لتصميمه الممتاز الذي يراعي تجربة عالية الجودة للمرضى، وذويهم، وكذلك إلى تجهيزه المتطور بكل ما يحتاجه مريض الطوارئ .

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