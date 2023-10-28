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المملكة: الاجتياح البري لغزة انتهاك صارخ وعلى إسرائيل وقفه

10/28/2023 11:15:28 PM
(MENAFN- Al Watan) بالتزامن مع تأكيد الجيش الإسرائيلي أن عملياته البرية الموسعة مستمرة في قطاع غزة، أدانت السعودية الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والعمليات العسكرية البرية، لما تحمله من مخاطر على حياة آلاف المدنيين.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أمس، أن المملكة تتابع بقلق ما يجري في غزة، شاجبة أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل، لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية.
وتأتي الإدانة السعودية تأكيدا لموقف المملكة الرافض بشكل قطعي العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما سيترتب عليها من احتمالية جرّ المنطقة لحالة تصعيد غير مسبوقة ستطول تداعياتها الأمن والسلم الدوليين.
وقد أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وذلك في اتصالاته واستقبالاته مع عدد من رؤساء الدول.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تبذل جهودا حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي؛ بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشددا على موقف بلاده الرافض استهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وتأكيد أهمية مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.
انتهاكات صارخة
كما حثت المملكة المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته من أجل وقف تلك العملية العسكرية فورا وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 أكتوبر 2023، وحقنا لدماء الأبرياء، وحفاظا على البنى التحتية والمصالح الحيوية، واحتراما للقانون الدولي الإنساني، ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين دون عوائق.

كما حذرت من خطورة الاستمرار في الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة وغير المبررة بحق الفلسطينيين.
يأتي ذلك لتأكيد دور المملكة الفاعل مُنذ بدء الأزمة، ومواصلة جهودها مع كل الأطراف المؤثرة والفاعلة، لخفض التصعيد وحماية المدنيين ورفع المُعاناة عنهم، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم، ورفضها التهجير القسري للفلسطينيين.
كما أن ذلك يأتي في إطار مواكبة أى تُحركات تقوم بها المملكة في إطار المجموعة الخليجية أو المجموعة العربية أو المجموعة الإسلامية، بما يُعزز من قيادتها جهود خفض التصعيد، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني المُتضرر من هذه الأزمة.
وقف التصعيد
بدوره، شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال مع نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، على أهمية وقف التصعيد العسكري وعمليات التهجير القسري لسكان غزة.
كما أكدوا ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.
جاءت تلك الدعوات بينما تواصل القوات الإسرائيلية منذ 3 أسابيع قصفها العنيف على غزة، مانعة دخول السلع الغذائية والمساعدات إليه، وقاطعة عنه الكهرباء والمياه، والاتصالات والإنترنت أيضا.
كما أتت بعد أن نفذت، أمس، توغلا بريا وصفه الجيش الإسرائيلي بـ((الأهم والأوسع))، مهددا بعمليات برية وشيكة.
بينما ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 7700، وسقط الآلاف مصابين، أغلبهم بين المدنيين الفلسطينيين.
تطور خطير
وتنظر الرياض إلى الاجتياج الإسرائيلي لغزة بوصفه تطورًا وتصعيدًا خطيرًا قد يُعجل بدخول المنطقة دوامة عنف طويلة ولا مُنتهية لن تُهدد أمن المنطقة فقط، بل ستُعرض الأمن والسلم الدوليين لتداعيات خطيرة وجسيمة.
كما أن المجتمع الدولي، وتحديدًا مجلس الأمن، أمام تحدٍ حقيقي ومسؤولية أخلاقية تختبر فاعليته ومقدرته على وضع حد للقضايا والنزاعات العسكرية، حيث إنه مدعو لتبنى قرار عاجل وفوري ومُلزم بوقف إطلاق النار، وتجنيب المدنيين ويلات النزاع القائم.
وستواصل المملكة دورها مع جميع الأطراف المؤثرة والفاعلة وذات الصلة، للعمل على خفض حالة التصعيد، بما يمنع مواصلة تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، وحماية المدنيين، ورفع المُعاناة عنهم، وإيصال المُساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة والفورية إليهم.
موقف المملكة من اجتاح إسرائيل قطاع غزة
- الاجتياج تصعيد خطير قد يُعجل بدخول المنطقة دوامة عنف طويلة.
- سيعرض الأمن والسلم الدوليين لتداعيات خطيرة وجسيمة.
- يعد تحديا حقيقا للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبنى قرار عاجل وفوري بإيقاف إطلاق النار.
- موقف المملكة ثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية.
- استمرار المملكة في تواصلها مع الأطراف الفاعلة دوليا، لوقف التصعيد العسكري وإيصال المساعدات.

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