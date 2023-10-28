أمريكا ترفع عدد رحلات الطيران مع الصين لتنشيط السفر الجوي

MENAFN - Al-Borsa News) تقرر زيادة عدد الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة والصين إلى 70 رحلة أسبوعياً ابتداءً من 9 نوفمبر المقبل، حسبما أفاد مسؤولون أمربكيون، في وقت يرفع أكبر اقتصادين في العالم تدريجياً القيود المفروضة على الخدمات منذ فترة الجائحة.

قالت وزارة النقل الأمريكية في بيان أمس الجمعة إن عدد الرحلات الجوية سيرتفع من 48 رحلة في الأسبوع، بما يعادل زيادة الرحلات ذهاباً وإياباً إلى 35 رحلة من 24 رحلة. تبدأ زيادة الحد الأقصى للرحلات من 24 رحلة يوم الأحد، بعد التخفيف المتفق عليه في وقت سابق من 12 رحلة.

كانت الوزارة قالت إنها تسعى إلى عقد“حوار مستمر ومثمر“مع نظيرتها إدارة الطيران المدني الصينية“لتسهيل إعادة فتح تدريجي أوسع لسوق الخدمات الجوية بين الولايات المتحدة والصين”،“تعتزم الوزارة وضع خارطة طريق تتيح عودة تدريجية ومتوقعة إلى استحقاقات الطاقة الاستيعابية للرحلات”، وفق ما جاء بالبيان.

تأتي زيادة عدد الرحلات الجوية بعد ساعات من اختتام وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثات استمرت يومين في واشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ولقائه بالرئيس جو بايدن. اتفق المسؤولون من حيث المبدأ على اجتماع بين بايدن والرئيس شي جين بينغ.

أوضح مسؤول تنفيذي في شركة“يونايتد إيرلاينز هولدينغز” (United Airlines Holdings) لـ”بلومبرغ نيوز” أمس الجمعة أن شركة الطيران تدعم زيادة تدريجية لاستعادة الرحلات الجوية بين الولايات المتحدة والصين.

واجهت الرحلات الجوية بين البلدين، والتي بلغ متوسطها 340 رحلة أسبوعياً قبل الجائحة، تحديات من أجل التعافي إذ عرقلت الولايات المتحدة أي زيادة، بعد أن احتج المسؤولون بأن الصين انتهكت اتفاقية قائمة بين البلدين من خلال إجراءاتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وافقت وزارة النقل الأمريكية في أغسطس الماضي على رفع عدد الرحلات بين البلدين من 12 رحلة أسبوعياً لكلا البلدين إلى 24 رحلة بدءاً من 29 أكتوبر، على أن تكون تتقاسم الرحلات أكبر ثلاث شركات طيران أمريكية وست شركات طيران صينية.

قالت“يونايتد إيرلاينز” في وقت سابق إنها ستستأنف رحلاتها بين سان فرانسيسكو وبكين في نوفمبر المقبل كجزء من الزيادة السابقة.





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