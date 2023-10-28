هل حققت بورصة النيلأهدافها؟

تستعد البورصة المصرية لوضع خطة استراتيجية كاملة لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) خلال الفترة المقبلة، بعد سنوات طويلة من التأسيس لم تجذب تلك السوق سوى 29 شركة حتى الآن منذ تدشينها في عام 2007 لتصبح أولى بورصة لقيد شركات المتوسطة وصغيرة الحجم في الشرق الأوسط ككل، إلا التداول الفعلي من خلال تلك المنصة على أسهم الشركات بدأ في عام 2010 بعد الإنتهاء من قواعد القيد والافصاح والبنية التكنولوجية اللازمة وإنشاء سجل الرعاة لتوفير الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتضع كل الشركات التى تطلب القيد خططا مستقبلية طموحة واستراتيجية لزيادة رؤوس أموالها إلا أن أغلبها لم تحرك ساكنًا من وقت الإدراج حتى الأن، ورصدت ((البورصة)) تطور أرباح ورؤوس أموال نحو 24 شركة من شركات بورصة النيل خلال السنوات الخمس الماضية من 2018 وحتى 2022، والتى تشير إلى أن أغلب الشركات تسير ببطء شديد في زيادات رؤوس أموالها وتشهد تراجعًا في نتائج أعمالها.

ولكن يوجد عدد ضئيل من الشركات يتمتع بملاءة مالية وتطور أرباحه على أساس سنوى، وشهدت تلك السوق إدراج شركة ديجتيايز مؤخرًا، وتستعد لاستقبال وافد جديد وهو شركة برايم فيتنس للأندية الصحية، مما يدفع الخبراء للمطالبة بإعادة هيكلة وتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن الوقت الحالي مناسب لجذب الشركات للقيد نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل البنكي في ظل مستويات فائدة قياسية وتحديات اقتصادية تدفع الشركات للبث عن أرخص بدائل التمويل، بعدما وصل معدل الفائدة لـ 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

وقالت الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية عن بورصة النيل، ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن البورصة المصرية تعد استراتيجية متكاملة بهدف تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة، قد تتضمن تعديلات على قواعد وقيد الشركات في بورصة النيل.

وأكدت لجريدة ((البورصة))، أن إدارة البورصة المصرية تبحث حاليًا وتضع دراسة متكاملة لخطة التطوير المرتقبة، خاصة وأنها ترى فرص قوية في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت أنه جاري العمل في الوقت الراهن على حصر الشركات والوقوف على الوضع والخطة المستقبلية وتقييم حجم الانجاز الذي أحرزته كل شركة في خططها المستقبلية التي تقدمت بها وقت الطرح.

وأوضحت أن كل تلك الخطوات بهدف الوقوف على الاحتياجات الحقيقية لتلك الشركات لإعادة النظر في وضع سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثغرات الموجودة بالسوق، وكل التحديات التي تواجهه، حتى تكون الخطة الموضوعة محكمة وتساعد السوق على تحقيق نمو فعلي والنهوض بشركاته.

وأكدت أن التحول الرقمي في مصر بدأ يجبر الشركات على الالتزام بالميزانية الواحدة والتي من شأنها أن تشجع عددا كبيرا كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة للتواجد في السوق خلال الفترة المقبلة، وإلزامها بمبدأ الشفافية.

وتابعت أن توافر عناصر الإفصاح والشفافية والمؤسسية في الشركات المدرجة عنصر هام للغاية لحماية حقوق المساهمين التي تعد من أوائل الأهداف التي توليها إدارة البورصة أهمية قصوى.

وأشارت إلى أن نشر الثقافة المالية وأهمية دور البورصة المصرية في توفير التمويل منخفض التكلفة عنصر هام للتشجيع على القيد

في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يتمتع بفرص واعدة خلال الفترة الراهنة لكونه الوجهة الأقل في التكلفة التمويلية في ظل ارتفاع مستويات الفائدة في السوق المصرية.

وتابعت السواح، أنه لابد من تغيير الصورة الذهنية عن بورصة النيل والتركيز على قصص النجاح التي خرجت من هذه السوق حتى تصبح وجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد والإدراج والتداول.

وتابعت أن السوق ينتظر وافدا جديدا هو شركة برايم فيتنس للأندية بعد نجاح إدراج شركة ديجيتايز للاستثمار، مؤكدة على أن عدد من الشركات في طور المفاوضات مع البورصة المصرية للقيد في السوق، مما سيحقق انتعاشة مرتقبة في عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل الفترة المقبلة.

ووفقًا لموقع سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن مؤشر“تميز” المكون من أكبر 12 شركة في بورصة النيل حقق أداء إيجابيًا منذ بداية العام ليرتفع بنسبة 47.9%.

ومن جانبه يرى سيف عوني العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، إن القيد في بورصة النيل يواجهه عدة حواجز من أصحاب الشركات تتمثل في حاجز نفسي متعلق بالصورة الذهنية عن بورصة النيل لدى المستثمرين أنها بورصة تلاعبات مما يمثل انطباع خاطئ يجعل المستثمرين يتراجعون عن خطوات قيد شركاتهم في البورصة المصرية.

وأضاف عوني لـ((البورصة))، أن هناك حاجزا ماليا يتمثل في مصاريف القيد حيث يقوم المستثمر بدفع مصاريف القيد أولاً ثم الحصول على التمويل، عكس التمويلات البنكية التي يحصل فيها المستثمر على التمويل أولا ويقوم بسداد المصاريف وأقساط الفوائد في التسهيل الائتماني.

وتابع أن هناك حاجزا عمليا يتمثل في عدم استعداد المستثمرين للتأهل في طرح شركاتهم والمشاركة في جمعية عامة بها صغار مستثمرين والالتزام بعقد جمعيات عمومية دورية وقواعد إفصاح وشفافية، والفكر التشاركي في أسهم الشركة.

وأكد على أن جذب الشركات للقيد في بورصة النيل يحتاج إلى دعم وحوافز حكومية في ظل محدودية قصص النجاح التي خرجت من هذا السوق، لافتا إلى ضروة الاهتمام بتلك الشركات لأنها عصب الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الدعم الحكومى يتمثل في توجيه الجهات الحكومية صاحبة المحافظ الاستثمارية في البورصة المصرية بتخصيص إحدى محافظها لبورصة النيل مما يرفع قيم تداولات تلك السوق ويضعها على أجندة المستثمرين، إلى جانب إعادة النظر في مصاريف القيد بالنسبة لتلك الشركات.

وذكر أن توعية الشركات لابد أن يكون سلسلة لأن التوعية الخاطئة تسبب عزوف الكثير من الشركات عن فكرة القيد في البورصة بعد تبنيها خاصة أنها أداة جيدة وفعالة للتمويل المخفض والميسر.

قال ياسر عمارة عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، ورئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى خطة إعادة هيكلة سريعة لاستعادة صورة بورصة النيل وجاذبيتها خاصة أن الوقت الحالي يوجد فرص جيدة لهذا السوق مع ارتفاع التكلفة التمويلية من خلال البنوك أو شركات التأجير التمويلي والجهات التمويلية المختلفة.

وأوضح أن بورصة النيل لا تستطيع اغتنام الفرص الجيدة المتاحة بسبب وجود خلل في جانب الطلب، فلابد من وجود توازن بين عملية العرض والطلب من خلال وجود صانع سوق.

وأشار إلى وجوب فصل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة عن السوق الرئيسي بحيث يكون لديها هيكل تنظيمي وإدارة منفصلة، بالإضافة إلى تخصيص رخصة منفصلة، وصناديق استثمار لها.

وأكد عمارة أن الإدارة الجديدة للبورصة تولى هذا السوق أولوية، وتسعى لإحيائه حيث شهد إدراج شركة مؤخراً وهي، ديچيتايز للاستثمار والتقنية وتستهدف شركة فتنس برايم الطرح قريباً مما تعد خطوة جيدة.

وتابع أن الشركات ببورصة النيل تنظر إلى شركة سبيد ميديكال والتي نجحت في زيادة رأس المال والانتقال إلى السوق الرئيسي، ولكن الإجراءات التنظيمية بعد الطرح للتداول تمنع ذلك للشركات المدرجة حديثاً.

وقال إن الاتحاد سوف يناقش خطة تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في أقرب وقت، مع وضع مقترحات فعالة وذات تأثير لبورصة النيل.

ومن جانبه قال محمد عياد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات، إن بورصة النيل لا تعد جاذبة في الفترة الحالية للشركات، حيث لا تطبق الفكرة التي أنشئت من أجلها وأصبحت تجذب الشركات لزيادة عددها، بالإضافة إلى تحكم عدد من الأفراد بها وضعف الرقابة عليها مما أدى إلى ابتعاد الشركات بها عن خططهم التي وضعوها وقت القيد.

وأشار إلي أنه يجب وضع قواعد لجذب عدد أكبر من الشركات والتي تتمثل في تطبيق قواعد الحوكمة بشكل كبير، والرقابة المستمرة على الشركات.

وتابع عياد أن بعض الشركات الصغيرة بمصر ينقصها الثقافة المالية والثقافة الكافية للدخول ببورصة النيل، بالإضافة إلى تخوف بعض الشركات من الدخول إلى البورصة لعدم رغبتهم بالبقاء تحت الرقابة والتخوف من الدخول في شرائح ضريبية مما يدفعهم للحصول على تمويل من البنوك.

كتبت: فاطمة صلاح وإشراق صلاح الدين



