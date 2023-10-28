((فيتش سوليوشنز)): 65% تراجعاً لعدد الأسر المصرية التى يزيد دخلها على 5 آلاف دولار سنوياً

MENAFN - Al-Borsa News) قدرت مؤسسة فيتش سوليوشنز، إحدى مؤسسات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن عدد الأسر التى سيزيد دخلها المتاح للاستهلاك على 5 آلاف دولار سنوياً سينخفض بنحو 65% من 34.2% من الأسر فى 2022 إلى 12.1% من إجمالى الأسر فى 2023.

فيما ترى أن نسبة الأسر ذات دخل متاح للاستهلاك أكثر من 10 آلاف دولار تراجعت من 4.5% فى عام 2022 إلى 1.6% فى عام 2023، ما يشير إلى حجم التضخم المرتفع وارتفاع تكلفة الغذاء، لكن الوضع سيتحسن على المدى المتوسط لتعاود النسبة الارتفاع إلى 4% فى عام 2027.

وتوقعت نمو الإنفاق الاستهلاكى بالأسعار الثابتة فى عام 2023، بنحو 4.4%، مقارنة بانكماش قدره 1% خلال 2022.

وأرجعت النمو إلى أثر سنة الأساس المواتى، ورجحت أن يتباطأ النمو إلى 1% فى 2024 مع تلاشى تأثيرات الأساس.

وقدرت أن الإنفاق الأسرى الحقيقى سينمو بمعدل سنوى 3.5% على أساس سنوى، ليصل إلى 2.2 تريليون جنيه فى عام 2027.

وقالت إنَّ القطاع الاستهلاكى فى مصر يواجه ضغوطاً؛ بسبب معدلات التضخم المرتفعة، والسياسة النقدية، ما يزيد من تكاليف الاقتراض للمستهلكين.

وتوقعت أن يصل الإنفاق الاستهلاكى إلى 1.91 تريليون جنيه فى 2023 على أن يرتفع إلى 1.92 فى 2024.

ورجحت أن يتباطأ تضخم الغذاء فى مصر إلى 15.4% فى المتوسط خلال الفترة من 2023 إلى 2027% مقابل تقديرات أن يسجل 65.9% فى 2023.

وقالت ((فيتش سوليوشنز))، إنه بأسعار السوق من المتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكى إلى 9 تريليونات جنيه فى عام 2023، مقابل 6.5 تريليون جنيه فى 2022.

ورجحت أن يرتفع إنفاق الأسر على الأساسيات بشكل طفيف ليصل إلى 67.5% من إجمالى الإنفاق ليصل إلى 10.2 تريليون جنيه بحلول 2027، مقابل 67% من إجمالى الانفاق من إجمالى الإنفاق فى عام 2027 بقيمة 10.2 تريليون جنيه مقابل مقابل 67.0% فى عام 2023 بقيمة 6.1 تريليون جنيه.

وتوقعت أن ينمو الإنفاق على الأغذية والمشروبات غير الكحولية من 34.8% من إجمالى الإنفاق الأسرى فى عام 2023 إلى 35.4% بحلول عام 2027.

ورجحت أن يبلغ متوسط دخل الأسرة فى مصر 112 ألف جنيه مصرى سنوياً عام 2023 و132 ألف جنيه فى عام 2024، مقابل 91 ألف جنيه فى عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر بالصعود حتى 177 ألف جنيه فى عام 2027.





كتب .. أحمد غنيم