((فيتش سوليوشنز)): 65% تراجعاً لعدد الأسر المصرية التى يزيد دخلها على 5 آلاف دولار سنوياً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قدرت مؤسسة فيتش سوليوشنز، إحدى مؤسسات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن عدد الأسر التى سيزيد دخلها المتاح للاستهلاك على 5 آلاف دولار سنوياً سينخفض بنحو 65% من 34.2% من الأسر فى 2022 إلى 12.1% من إجمالى الأسر فى 2023.
فيما ترى أن نسبة الأسر ذات دخل متاح للاستهلاك أكثر من 10 آلاف دولار تراجعت من 4.5% فى عام 2022 إلى 1.6% فى عام 2023، ما يشير إلى حجم التضخم المرتفع وارتفاع تكلفة الغذاء، لكن الوضع سيتحسن على المدى المتوسط لتعاود النسبة الارتفاع إلى 4% فى عام 2027.
وتوقعت نمو الإنفاق الاستهلاكى بالأسعار الثابتة فى عام 2023، بنحو 4.4%، مقارنة بانكماش قدره 1% خلال 2022.
وأرجعت النمو إلى أثر سنة الأساس المواتى، ورجحت أن يتباطأ النمو إلى 1% فى 2024 مع تلاشى تأثيرات الأساس.
وقدرت أن الإنفاق الأسرى الحقيقى سينمو بمعدل سنوى 3.5% على أساس سنوى، ليصل إلى 2.2 تريليون جنيه فى عام 2027.
وقالت إنَّ القطاع الاستهلاكى فى مصر يواجه ضغوطاً؛ بسبب معدلات التضخم المرتفعة، والسياسة النقدية، ما يزيد من تكاليف الاقتراض للمستهلكين.
وتوقعت أن يصل الإنفاق الاستهلاكى إلى 1.91 تريليون جنيه فى 2023 على أن يرتفع إلى 1.92 فى 2024.
ورجحت أن يتباطأ تضخم الغذاء فى مصر إلى 15.4% فى المتوسط خلال الفترة من 2023 إلى 2027% مقابل تقديرات أن يسجل 65.9% فى 2023.
وقالت ((فيتش سوليوشنز))، إنه بأسعار السوق من المتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكى إلى 9 تريليونات جنيه فى عام 2023، مقابل 6.5 تريليون جنيه فى 2022.
ورجحت أن يرتفع إنفاق الأسر على الأساسيات بشكل طفيف ليصل إلى 67.5% من إجمالى الإنفاق ليصل إلى 10.2 تريليون جنيه بحلول 2027، مقابل 67% من إجمالى الانفاق من إجمالى الإنفاق فى عام 2027 بقيمة 10.2 تريليون جنيه مقابل مقابل 67.0% فى عام 2023 بقيمة 6.1 تريليون جنيه.
وتوقعت أن ينمو الإنفاق على الأغذية والمشروبات غير الكحولية من 34.8% من إجمالى الإنفاق الأسرى فى عام 2023 إلى 35.4% بحلول عام 2027.
ورجحت أن يبلغ متوسط دخل الأسرة فى مصر 112 ألف جنيه مصرى سنوياً عام 2023 و132 ألف جنيه فى عام 2024، مقابل 91 ألف جنيه فى عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر بالصعود حتى 177 ألف جنيه فى عام 2027.
كتب .. أحمد غنيم
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