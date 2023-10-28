الحكومة تعد تشريعًا لفرض ضريبة الكربون





تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون لـ”ضريبة الكربون”، وذلك لتقديمه لمجلس النواب فور الانتهاء من صياغته فى غضون أيام، بحسب ما قالته مصادر لـ”البورصة”، والتى رفضت الإفصاح عن سعر الضريبة أو آلية تنفيذها.

وقالت الحكومة فى وثائق برنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد، إنها ستدرس أشكال الضرائب الخضراء التى تزيد فاعلية تسعير الكربون وتسهم فى خفض الانبعاثات.

وتسعى مصر للحصول على تمويل من صندوق الصلابة والمرونة لمكافحة التغيرات المناخية بقيمة مليار دولار بخلاف التمويل الذى تحصل عليه فى إطار اتفاق التسهيل الممدد والبالغ 3 مليارات دولار.

وقال خبراء ضرائب رفضوا الإفصاح عن هويتهم إن فرض ضريبة جديدة يحتاج إلى توقيت مناسب، نظرا لحاجة الاقتصاد إلى استقرار فى السياسة الضريبية.

وأضافوا أنه يجب أن يراعى الجانب الاقتصادى بالتوازى مع الجانب المالى عند فرض أى نوع من الضرائب وذلك لضمان توزيع عادل للدخل، حيث سيكون لضرائب الكربون تأثير على العديد من القطاعات أهمها صناعة الأسمنت، والتعدين، والنقل، والكيماويات، والطاقة.

وتُفرض ضريبة الكربون على الشركات مقابل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى المنتجات التى تقوم بإنتاجها مثل غازات ثانى أكسيد الكربون، والميثان وأكسيد النيتروز وغيرها.

ووفقًا للبنك الدولى فإن الأدوات المباشرة لتسعير الكربون تعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تغطى حاليا نحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة فى العالم، وذكر البنك أن إيرادات ضرائب الكربون وأنظمة تداول تراخيص إطلاق الانبعاثات وصلت إلى مستوى قياسى بلغ نحو 95 مليار دولار خلال 2023.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعداد مصر لإطلاق أول سوق طوعية للكربونية خلال الفترة المقبلة لتمكن الشركات من تحديد البصمة الكربونية للمنتجات، والعمل على خلق عرض وطلب على شهادات الكربون التى بات إصدارها ضرورة للخروج إلى العالم.

وتزداد أهمية وجود شهادات الكربون وتداوله مع إطلاق الاتحاد الأوروبى المرحلة الأولى من تبنى آلية تفرض على واردات الشركات المصنعة التابعة للأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم الخضوع للمعايير البيئية عبر فرض دفعات مالية على الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاجها.

وسيشمل الاتفاق الذى يعرف بـ”آلية تعديل حدود الكربون” الواردات الصناعية من بلدان التكتل الـ27 ويستهدف أولا المنتجات الأكثر تسببا للتلوث.