انخفاض ملحوظ فى تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر

تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بشكل ملحوظ فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، لتنخفض العقود مدة 5 أعوام إلى 17.5% مقابل 18.8% فى تعاملات الأربعاء الماضى، و19.1% فى تعاملات الثلاثاء، بحسب بيانات اطلعت عليها“البورصة”.

وانخفضت العقود أجل عام بشكل ملحوظ أكثر لتصل إلى 15.7% مقابل 20.3% فى تداولات الأربعاء، متراجعة بذلك إلى أقل من المستويات التى يسجلها العقد أجل 5 أعوام، ما يعكس تقييم السوق أن المخاطر على المستوى القريب بدأت تقل.

ونتيجة لتراجع علاوة المخاطر التى يضيفها المستثمرون لأسعار فائدة كوبون لتحديد مستوى العائد المطلوب وتسعير السندات، انخفض العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة فى بورصة لوكسمبورج، استحقاق 2025 إلى 20.9% مقابل 23% الأربعاء.

فيما انخفض العائد على السندات استحقاق 2047 هامشيًا إلى 16.7% مقابل 16.9% الأربعاء.

فى الوقت نفسه، ارتفع الدولار فى عقود الجنيه الآجلة غير القابلة للتسليم ليصل إلى 46.07 جنيه مقابل 46.42 جنيه الخميس مقابل 45 و45.55 جنيه الأربعاء.

جاء ذلك بالتزامن مع تذبذب أسعار السوق السوداء وارتفاعها إلى مستوى قياسى الخميس عند 49 جنيها قبل أن تتراجع إلى 43 جنيها وترتد إلى 46 جنيها حيث استقرت عند تلك المستويات فى المتوسط.

وجاءت تحركات الدولار بعد قرار البنك المركزى بفتح حدود بطاقات الائتمان للمسافرين بمجرد إخطارهم البنك التابع لهم على أن يتم تقديم ما يفيد السفر خلال 90 يوما من استخدام البطاقات، فى خطوة خففت بعض القيود المفروضة على استخدام النقد الأجنبى فى ظل أزمة العملة التى تعيشها البلاد.

وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر الأسبوع الماضى بسبب تراكم الضغوط على السيولة الأجنبية إلى B- من B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من سلبية، بعد نحو 13 يوما من تخفيض“موديز” للتصنيف الائتمانى للبلاد.