انخفاض ملحوظ فى تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) والدولار يرتفع فى العقود الآجلة مدة عام إلى 46.4 جنيه
تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بشكل ملحوظ فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، لتنخفض العقود مدة 5 أعوام إلى 17.5% مقابل 18.8% فى تعاملات الأربعاء الماضى، و19.1% فى تعاملات الثلاثاء، بحسب بيانات اطلعت عليها“البورصة”.
وانخفضت العقود أجل عام بشكل ملحوظ أكثر لتصل إلى 15.7% مقابل 20.3% فى تداولات الأربعاء، متراجعة بذلك إلى أقل من المستويات التى يسجلها العقد أجل 5 أعوام، ما يعكس تقييم السوق أن المخاطر على المستوى القريب بدأت تقل.
ونتيجة لتراجع علاوة المخاطر التى يضيفها المستثمرون لأسعار فائدة كوبون لتحديد مستوى العائد المطلوب وتسعير السندات، انخفض العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة فى بورصة لوكسمبورج، استحقاق 2025 إلى 20.9% مقابل 23% الأربعاء.
فيما انخفض العائد على السندات استحقاق 2047 هامشيًا إلى 16.7% مقابل 16.9% الأربعاء.
فى الوقت نفسه، ارتفع الدولار فى عقود الجنيه الآجلة غير القابلة للتسليم ليصل إلى 46.07 جنيه مقابل 46.42 جنيه الخميس مقابل 45 و45.55 جنيه الأربعاء.
جاء ذلك بالتزامن مع تذبذب أسعار السوق السوداء وارتفاعها إلى مستوى قياسى الخميس عند 49 جنيها قبل أن تتراجع إلى 43 جنيها وترتد إلى 46 جنيها حيث استقرت عند تلك المستويات فى المتوسط.
وجاءت تحركات الدولار بعد قرار البنك المركزى بفتح حدود بطاقات الائتمان للمسافرين بمجرد إخطارهم البنك التابع لهم على أن يتم تقديم ما يفيد السفر خلال 90 يوما من استخدام البطاقات، فى خطوة خففت بعض القيود المفروضة على استخدام النقد الأجنبى فى ظل أزمة العملة التى تعيشها البلاد.
وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر الأسبوع الماضى بسبب تراكم الضغوط على السيولة الأجنبية إلى B- من B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من سلبية، بعد نحو 13 يوما من تخفيض“موديز” للتصنيف الائتمانى للبلاد.
MENAFN28102023000202011048ID1107323294
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.