وزير الري يؤكد قوة العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا على المستويات كافة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على العلاقات المتميزة التي تربط مصر وجنوب إفريقيا، على مختلف المستويات، مشيرا إلى حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع مختلف الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الري مع ديفيد مالوبو نائب وزير المياه والصرف الصحي الجنوب أفريقي، قبيل انطلاق فعاليات“أسبوع القاهرة السادس للمياه” غدا /الأحد/، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال سويلم إن أسبوع القاهرة للمياه يجمع العديد من المختصين في مجال المياه من جميع دول العالم، معربا عن سعادته بمشاركة جنوب إفريقيا في فعاليات الأسبوع.

وتوجه الوزير بالدعوة للجانب الجنوب إفريقي؛ للمشاركة في المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات للتكيف في قطاع المياه بالدول الإفريقية، وتقديم التدريب للعاملين بقطاع المياه من الدول الأفريقية من خلال“المركز الأفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية”، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة .. مشيرا إلى تزايد إقبال الدول الأفريقية على الاشتراك في هذه المبادرة الهامة.

وأكد سويلم أنه يتم حاليا اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين مصر وجنوب إفريقيا.

من جهته، أكد نائب الوزير الجنوب إفريقي قوة العلاقة التي تربط بلاده مع مصر، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، خاصة في مجال الموارد المائية.





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