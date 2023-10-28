وزير الري يؤكد قوة العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا على المستويات كافة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، على العلاقات المتميزة التي تربط مصر وجنوب إفريقيا، على مختلف المستويات، مشيرا إلى حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع مختلف الدول الإفريقية.
جاء ذلك خلال لقاء لوزير الري مع ديفيد مالوبو نائب وزير المياه والصرف الصحي الجنوب أفريقي، قبيل انطلاق فعاليات“أسبوع القاهرة السادس للمياه” غدا /الأحد/، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال سويلم إن أسبوع القاهرة للمياه يجمع العديد من المختصين في مجال المياه من جميع دول العالم، معربا عن سعادته بمشاركة جنوب إفريقيا في فعاليات الأسبوع.
وتوجه الوزير بالدعوة للجانب الجنوب إفريقي؛ للمشاركة في المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات للتكيف في قطاع المياه بالدول الإفريقية، وتقديم التدريب للعاملين بقطاع المياه من الدول الأفريقية من خلال“المركز الأفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية”، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة .. مشيرا إلى تزايد إقبال الدول الأفريقية على الاشتراك في هذه المبادرة الهامة.
وأكد سويلم أنه يتم حاليا اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين مصر وجنوب إفريقيا.
من جهته، أكد نائب الوزير الجنوب إفريقي قوة العلاقة التي تربط بلاده مع مصر، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، خاصة في مجال الموارد المائية.
أ ش أ
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