تصنيف إيطاليا الائتماني يصمد في ثاني اختبارات وكالات التقييم

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت“دي بي آر إس مورنينغ ستار” (DBRS Morningstar) تصنيف إيطاليا الائتماني عند ثلاث درجات فوق تصنيف“عالي المخاطرة”.

وتُعد هذه المرة الثانية التي تتمكن فيها حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني من تفادي خفض التصنيف في سلسلة المراجعات المرتقبة.

وأبقت الوكالة تصنيف إيطاليا عند (BBBH) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان صدر في وقت متأخر من أمس الجمعة.

مراجعات تصنيف إيطاليا الائتماني

قالت“دي بي آر إس” إن إيطاليا تستفيد من عضوية الاتحاد الأوروبي ودعم البنك المركزي الأوروبي، واقتصاد“كبير ومتنوع”، و”الانتعاش السريع في ميزان معاملاتها الجارية، فضلاً عن وضع صافي الاستثمارات الدولية الإيجابي للبلاد”.

أضافت الوكالة:“مع ذلك، لا يزال التصنيف مقيَّد بمستوى مرتفع للغاية من الدين العام، وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، والبيئة السياسية التي تعيق استقرار الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية”.

يقع التصنيف الحالي أعلى ثلاث درجات من الدرجة غير المرغوب فيها، ودرجتين من تقييم منافستها وكالة“موديز إنفستورز سيرفيس”.

يُعد تأكيد“دي بي آر إس” تصنيف إيطاليا أمس بمثابة خبر سار لـ”ميلوني” وائتلافها الشعبوي الذي أثارت توقعاته الأخيرة للعجز الأوسع قلق بعض المستثمرين، مما أدى إلى ارتفاع الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات.

واتسع هذا المقياس المشترك للمخاطر بشدة منذ نهاية أغسطس، ليبلغ حالياً 197 نقطة أساس.

يأتي القرار الصادر أمس الجمعة ضمن سلسلة مراجعات مرتقبة من قبل شركات التصنيف التي ستكثف التدقيق على المالية العامة لإيطاليا.

ويُذكر أن“موديز” لديها نظرة مستقبلية سلبية للدولة، ومن المقرر أن تصدر تقييمها الخاص في 17 نوفمبر.

وتُظهر التوقعات الائتمانية المتراجعة كيف تواجه ميلوني طريقاً صعباً في المستقبل بينما تجابه ضعف الناتج الاقتصادي، والذي من المتوقع أن ينمو 0.7% فقط هذا العام، وفقاً لبنك إيطاليا.

كما أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع التجارة العالمية يضران أيضاً بالشركات الإيطالية.

مصاعب في الوفاء بالتعهدات

لا تزال الحكومة تحاول الوفاء بوعودها للناخبين، بما في ذلك خفض الضرائب وتقديم المساعدة للأسر ذات الدخل المنخفض.

وهذا يجعل من الصعب خفض العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون المستوى الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 3% حتى 2026، أي بعد عام من الموعد المخطط له في الأساس.

تعهدت حكومة ميلوني بضخ استثمارات تعزز النمو، لكنها تجد صعوبةً أيضاً من أجل إنفاق أموال صندوق التعافي الذي أسسه الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تساعد في تحسين البنية التحتية.

ومن المحتمل أن يتباطأ النمو الإيطالي أكثر إلى 0.5% فقط في 2024، وفقاً لـ”كونفيندستريا” (Confindustria) جمعية الأعمال الرئيسية في البلاد. وهذا أقل من تقديرات مارس البالغة 1.2%.

وقالت،“كونفيندستريا” اليوم السبت:“يرجع التباطؤ إلى التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على الشركات والعائلات، وإلى تراجع التجارة الدولية في العام الحالي”.

وردًا على سؤال عن تقديرات“كونفيندستريا”، أقر محافظ بنك إيطاليا إيناتسيو فيسكو بأن الدولة تجد نفسها مرة أخرى“في وضع صعب للغاية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء“أنسا”.

مضيفاً أن الشركات الإيطالية يمكنها، بل ويجب عليها، أن تواصل الاستثمار حتى مع تشديد الظروف النقدية، وينبغي لها أن تتطلع إلى أسواق رأس المال، وليس فقط البنوك للحصول على التمويل.