وزيرة البيئة تبحث مع مسئول أوروبي سبل استثمار القطاع الخاص بالمشروعات البيئية

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم /السبت/، مع فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها سبل استثمار القطاع الخاص في المشروعات البيئية وملف التنوع البيولوجي وآليات تسليط الضوء على أهمية الربط بين اتفاقيات“ريو” الثلاث، والحد من التلوث البلاستيكي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد – خلال اللقاء، الذي تم على هامش مشاركتها في“قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية” بالكونغو برازفيل – أن مصر كانت حريصة منذ البداية على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، فوضع مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في قلبه التنوع البيولوجي، منوهة بالتعاون حاليا مع المملكة العربية السعودية“البلد المضيف لمؤتمر اتفاقية التصحر القادم” للربط بين التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.

وفي السياق، أشاد مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبى بدور مصر المميز خلال استضافة (COP27) على تسليط الضوء لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ على موضوع التنوع البيولوجي وعلاقته بتغير المناخ، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التوجه خلال مؤتمر المناخ القادم بدبي (COP28).

وأشار إلى التحول الكبير في مصر في التعامل مع ملف إدارة المخلفات على المستوى الوطني، وأهمية التعاون على المستوى العالمي للوصول لاتفاق للحد من التلوث البلاستيكي، الذي أصبح من اخطر التحديات التي تواجه البيئة.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الرؤى نحو التوصل إلى اتفاق عالمي للحد من التلوث البلاستيكي، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية هذا التحدي للعديد من الدول، موضحة أن مصر في إطار حرصها على ربط التوجهات العالمية بالجهود الوطنية قامت بالعديد من الأنشطة للحد من المخلفات البلاستيكية، وخاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأهمها تخصيص جزء من قانون تنظيم إدارة المخلفات لتنظيم آليات الوصول لهدف الحد من المخلفات البلاستيكية.

ونوهت بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، وخاصة القطاع الصناعي والتمويلي لتوفير الحوافز اللازم، مشددة أنه على المستوى العالمي يجب عقد مزيد من المناقشات لإقامة حوار بناء يشجع الدول على تبني هذا التوجه، خاصة الدول الإفريقية التي تعد صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة بها، مما يتطلب توفير الآليات التمويلية اللازمة وإتاحة البدائل المناسبة للاستخدام.

وتحدثت وزيرة البيئة أيضا عن إدارة المياه كإحدى أهم الأولويات الوطنية في ظل التحديات المائية العالمية، حيث يتم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات، ومنها الربط بين المياه والطاقة، كاستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.. وبينت أنه تم الانتهاء من الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، والتي تتضمن العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، وفي مجالات تعد جديدة مثل الاقتصاد الحيوي الذي يمكن من خلاله الاستفادة من المخلفات الزراعية في توفير منتجات أخرى.

وفي مجال إدارة المخلفات، أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون المبكر مع شركاء التنمية، ومنهم الاتحاد الأوروبي من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والذي ساهم في إعداد قانون تنظيم إدارة المخلفات وتصميم البنية التحتية للمنظومة، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات بأنواعها، مما أتاح فرص استثمارية واعدة في مجال إدارة المخلفات.

وتشارك الجانبان التوقعات حول نتائج قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية، حيث أكدت وزيرة البيئة أهمية القمة في تعزيز التعاون بين الدول وتسليط الضوء على أهمية الربط بين موضوعات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ بالتركيز على متطلبات وشواغل الشعوب، معربة عن أملها في الخروج بإعلان يتبني خطوات تنفيذية وتوصيات تدفع العمل البيئي والمناخي.

وبدوره، أعرب المفوض الأوروبي عن تطلعه لاستكمال التعاون مع مصر للعمل على تنفيذ نتائج وتوصيات (COP27) ومؤتمر التنوع البيولوجي (COP15)، وحشد الدول للعمل معا مع توفير آليات التمويل اللازمة، وتكثيف الجهود خلال مؤتمر المناخ المرتقب في الإمارات (COP28) للخروج بنتائج تنفيذية في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحرجة الراهنة.





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