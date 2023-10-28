الري: أسبوع القاهرة للمياه منصة للقارة لعرض رؤيتها بمجال المياه والمناخ

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح بمثابة منصة للقارة الإفريقية تعرض فيه رؤيتها وتحدياتها في مجال المياه والمناخ.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع ليانا شابوتا نائبة وزير الري بدولة مالاوي اليوم السبت، قبيل انطلاق فعاليات“أسبوع القاهرة السادس للمياه” غدا الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال سويلم إن رؤية مصر تتضمن العمل على وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي؛ وهو ما حققته مصر بنجاح خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه خلال مؤتمر (COP27) والتي تم خلالها إطلاق مبادرة (AWARe) التي تركز على تنفيذ مشروعات للتكيف بالدول الإفريقية، مشيرا إلى وجود إقبال متزايد من الدول الإفريقية والمنظمات المختلفة على المشاركة في هذه المبادرة الهامة، متوجها بالدعوة لدولة مالاوي للمشاركة في اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة خلال الأسبوع الحالي، وأيضا المشاركة في جلسة“المشاورات الخاصة بوضع أولويات إفريقيا المطلوب رفعها للمنتدى العالمي العاشر للمياه” والمزمع عقدها الأول من نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار سويلم إلى همية التدريب ورفع القدرات الذي تقدمه مصر من خلال المركز الافريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة.

ولفت إلى سعي مصر لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الأفريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، لتعزيز التعامل مع مختلف التحديات المائية.

من جانبها، أعربت نائب وزيرة الرىدي بدولة مالاوي عن سعادتها بزيارة مصر والمشاركة في أسبوع القاهرة السادس للمياه، مشيرة إلى أهمية المياه باعتبارها مصدر الحياة.

وأكدت رغبتها في التعاون مع مصر في مجال إدارة المياه ببلادها، خاصة في مجال توفير المياه النقية للمواطنين، والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه في مالاوي، والتدريب وتبادل الخبرات.





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