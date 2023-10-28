الري: أسبوع القاهرة للمياه منصة للقارة لعرض رؤيتها بمجال المياه والمناخ

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح بمثابة منصة للقارة الإفريقية تعرض فيه رؤيتها وتحدياتها في مجال المياه والمناخ.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع ليانا شابوتا نائبة وزير الري بدولة مالاوي اليوم السبت، قبيل انطلاق فعاليات“أسبوع القاهرة السادس للمياه” غدا الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال سويلم إن رؤية مصر تتضمن العمل على وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي؛ وهو ما حققته مصر بنجاح خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه خلال مؤتمر (COP27) والتي تم خلالها إطلاق مبادرة (AWARe) التي تركز على تنفيذ مشروعات للتكيف بالدول الإفريقية، مشيرا إلى وجود إقبال متزايد من الدول الإفريقية والمنظمات المختلفة على المشاركة في هذه المبادرة الهامة، متوجها بالدعوة لدولة مالاوي للمشاركة في اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة خلال الأسبوع الحالي، وأيضا المشاركة في جلسة“المشاورات الخاصة بوضع أولويات إفريقيا المطلوب رفعها للمنتدى العالمي العاشر للمياه” والمزمع عقدها الأول من نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وأشار سويلم إلى همية التدريب ورفع القدرات الذي تقدمه مصر من خلال المركز الافريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة.
ولفت إلى سعي مصر لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الأفريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، لتعزيز التعامل مع مختلف التحديات المائية.
من جانبها، أعربت نائب وزيرة الرىدي بدولة مالاوي عن سعادتها بزيارة مصر والمشاركة في أسبوع القاهرة السادس للمياه، مشيرة إلى أهمية المياه باعتبارها مصدر الحياة.
وأكدت رغبتها في التعاون مع مصر في مجال إدارة المياه ببلادها، خاصة في مجال توفير المياه النقية للمواطنين، والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه في مالاوي، والتدريب وتبادل الخبرات.
أ ش أ
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