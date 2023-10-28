أوكرانيا صدرت 1.3 مليون طن من الحبوب منذ أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت أوكرانيا أنها صدّرت 1.3مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أغسطس وأنشأت ممراً بحرياً في البحر الأسود رغم التهديدات الروسية.
وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على منصة“إكس” إن“أربع سفن تتجه نحو مضيق البوسفور، و11 سفينة دخلت موانئ أوديسا للتحميل”.
وأضاف أنّ سفن الشحن الأربع“ستصدر نحو 130 ألف طن من الحبوب و10 آلاف طن من المعدن إلى دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا وفق ما نقلت سي إن بي سي.
أ ش أ
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