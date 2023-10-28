أوكرانيا صدرت 1.3 مليون طن من الحبوب منذ أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت أوكرانيا أنها صدّرت 1.3مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أغسطس وأنشأت ممراً بحرياً في البحر الأسود رغم التهديدات الروسية.

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على منصة“إكس” إن“أربع سفن تتجه نحو مضيق البوسفور، و11 سفينة دخلت موانئ أوديسا للتحميل”.

وأضاف أنّ سفن الشحن الأربع“ستصدر نحو 130 ألف طن من الحبوب و10 آلاف طن من المعدن إلى دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا وفق ما نقلت سي إن بي سي.





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