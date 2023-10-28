تنمية الصادرات التونسية تنظم بعثة اقتصادية إلى داكار ديسمبر القادم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنظم هيئة التنمية الصادرات التونسية بعثة اقتصادية إلى العاصمة السنغالي“داكارا” خلال الفترة من من 10 إلى 14 ديسمبر القادم.
ويتضمن برنامج البعثة المذكورة، لقاءات مهنية بين الشركات وزيارة معرض داكار الدولي (فيداك) والقطب الحضري ديامنياديو، فضلا عن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة بين تونس وليبيا والسنغال.
يذكر أن البعثة تضم عدد كبير من رجال الأعمال العاملين في قطاع الزراعة والأنشطة الغذائية والبناء والأشغال العامة وفي مجال الأدوية والأجهزة الطبية، إلى جانب التعبئة والتغليف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أ ش أ
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