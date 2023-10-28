تنمية الصادرات التونسية تنظم بعثة اقتصادية إلى داكار ديسمبر القادم

MENAFN - Al-Borsa News) تنظم هيئة التنمية الصادرات التونسية بعثة اقتصادية إلى العاصمة السنغالي“داكارا” خلال الفترة من من 10 إلى 14 ديسمبر القادم.

ويتضمن برنامج البعثة المذكورة، لقاءات مهنية بين الشركات وزيارة معرض داكار الدولي (فيداك) والقطب الحضري ديامنياديو، فضلا عن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة بين تونس وليبيا والسنغال.

يذكر أن البعثة تضم عدد كبير من رجال الأعمال العاملين في قطاع الزراعة والأنشطة الغذائية والبناء والأشغال العامة وفي مجال الأدوية والأجهزة الطبية، إلى جانب التعبئة والتغليف وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





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