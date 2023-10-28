Sunday, 29 October 2023 07:40 GMT

دول الخليج تشهد طفرة في سوق تمويل المشاريع

10/28/2023 11:02:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان الأسس المالية القوية في منطقة الخليج تدعم إبرام العقود في المشاريع الإقليمية، حيث أدى النشاط في المنطقة إلى طفرة في سوق تمويل المشاريع، ويأتي ذلك بقيادة المملكة العربية السعودية على خلفية المشروعات المرتبطة باستراتيجية رؤية 2030.
وأضافت المجلة ان العقود تتوزع بين مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية إلى مجالات غير مستكشفة، لاسيما مشاريع الهيدروجين ومحطات الطاقة الشمسية الأكبر من أي وقت مضى والتي فتحت أبواب الفرص على مصراعيها أمام البنوك الدولية والإقليمية التي تفيض بالسيولة وتبحث عن وسائل طويلة الأجل لتنفيذها.
ونقلت المجلة عن الشريك في شركة المحاماة العالمية «ميلبانك» المتخصصة في مجال مشاريع الطاقة والبنى التحتية جون ديوار قوله ان هناك سيولة متزايدة في السوق المصرفية الإقليمية، ومع الرؤية المستقبلية الإيجابية لأسعار النفط في المدى المتوسط فإن أسواق الإقراض والبنوك في دول المنطقة، لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات تخطط لإقراض الودائع التي لديها بالبترودولار على أساس مدى أطول. ولاتزال الديون المصرفية - الإقليمية والدولية - هي المصدر الرئيسي لتمويل هذه المشاريع. ومع ذلك، يجب أن تكون المشاريع ذات الهيكلة القوية أيضا جذابة، خاصة فيما يتعلق بإعادة التمويل، لإصدار أسواق رأس المال.
ولكن بعض المحللين يعبرون عن تشككهم حيال احتمال تغير الأوضاع وتبدل الأمور بالرغم من الوفرة الحالية الكبيرة للقروض.
فعلى سبيل المثال، تقول المديرة في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كريستيان كوتي ان هذه السيولة يمكن ان تنضب في المستقبل إذا ما تعين على البنوك المقرضة التنافس في مشاريع أكثر ضخامة. ولكن حتى في تلك الحال يمكن لانخفاض في أسعار النفط ان يكون محفزا إضافيا للحاجة الى وضع أطر لجعل المشاريع أكثر قابلية لاجتذاب القروض ولتوفير فرصة لأسواق المال للعب دور أكبر.
وأشارت المجلة الى ان معظم الصفقات الكبرى تشهد مزيجا غير تقليدي من التمويل من البنوك المحلية والعالمية. وأوردت مثالا على ذلك البنوك الصينية التي تمتلك ميزة أنها غير مقيدة مثل بعض البنوك الإقليمية بمدة للقروض التي تقدمها. ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن قدرتها على الإقراض لآجال أطول تشكل أحيانا عنصرا جاذبا للرعاة والمطورين.
وفي المقابل هناك عوامل قد تكون سلبية مثل محدودية معرفة المقرضين الصينيين بالسوق، وهذا يدعو البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى لعب دور أكبر في تمويل المشاريع الإقليمية.
وتسوق المجلة مثالا على ذلك بنك أبوظبي الأول الذي كان ينشط عبر حدود بلدان مجلس التعاون الخليجي مثل العربية السعودية. ونظرا إلى وضع سيولتها الجيد فإن البنوك الكبرى في دول مجلس التعاون هي الآن أكثر من أي وقت مضى في وضع أفضل لتمويل المشاريع في المدى الأطول.
وأشارت المجلة الى ان وكالة فيتش ترى ان تمويل المشاريع سيواصل احتلال موقع بالغ الأهمية في مزيج التمويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنطلق الوكالة في ذلك من اعتقادها أن النمو الكبير الذي تحتاج إليه متطلبات الاستثمارات في دول مجلس التعاون لا يمكن بلوغه باستخدام قنوات التمويل التقليدية بل بتوسيع قاعدة المستثمرين.
وانتهت المجلة الى القول ان اعتدال بيئة أسعار الفائدة العالمية في 2024 ينبغي ان يمهد الطريق لإعادة التأكيد على الصفقات القائمة في أسواق المال، الأمر الذي يمكن ان يزيد من انهماك البنوك والمتعاقدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر القليلة المقبلة في ترتيب الصفقات وعقود الإقراض.

MENAFN28102023000130011022ID1107323261

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث