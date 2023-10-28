الشال أسعار الفائدة على ودائع العملاء لا تزال في صالح الدينار

47.27 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين من البنوك حتى نهاية سبتمبر

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 47.34 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 55.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 450 مليون دينار أي بنسبة 1.0% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2022. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 37.46 مليار دينار أي ما نسبته 79.1%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 5.7 مليارات دينار، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.18 مليارات دينار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 35.8 مليار دينار أي ما نسبته 95.6%، وما يعادل نحو 1.6 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.أما بالنسبة لمتوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنهاية سبتمبر 2022، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل ما زال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.676 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.701 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.709 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.632 نقطة لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2022 نحو 0.309 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.417 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.416 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.249 نقطة لودائع 12 شهرا. وارتفاع هوامش الفائدة لصالح الدينار الكويتي ما بين نهاية سبتمبر 2022 ونهاية سبتمبر 2023 يبدو مخالفا للمنطق، ونحن ننشره كما ورد في التقرير ونأمل بتفسير له من بنك الكويت المركزي أو من وحدات القطاع المصرفي. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في سبتمبر 2023 مقابل الدولار الأميركي نحو 308.490 فلوس لكل دولار أميركي، بارتفاع بلغ نحو 0.1% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر سبتمبر 2022 عندما بلغ نحو 308.690 فلوس لكل دولار أميركي.وحول رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، وبحسب ما ذكره بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2023 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، قد انخفض بما قيمته 70 مليون دينار ليصبح 210 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2022، أي ما نسبته نحو 0.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023 والبالغ نحو 49.565 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.وأضاف أن متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، بلغ لمدة سنة 4.625%، ولمدة سنتين 4.625%، ولمدة 3 سنوات 4.625%، ولمدة 5 سنوات 4.625%، ولمدة 7 سنوات 4.625%، ولمدة 10 سنوات 4.750%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية سبتمبر 2022).وأوضح التقرير أن نشرة بنك الكويت المركزي تشير إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2023 قد بلغ نحو 47.27 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.3% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 785 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 1.7% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2022، فيما بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.65 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 39.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 18.19 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022 وبنسبة نمو بلغت نحو 2.5%.وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.96 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.95 مليار دينار، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.5 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 20.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.47 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2022) وبنسبة نمو لا تذكر بحدود 0.4%، ولشراء أوراق مالية نحو 3.27 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 6.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.16 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2022)، ولقطاع التجارة نحو 3.43 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 7.3% (نحو 3.21 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2022)، ولقطاع الصناعة نحو 2.34 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.0% (نحو 2.46 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022)، ولقطاع المقاولات نحو 2.3 مليار دينار أي ما نسبته نحو 4.9% (نحو 1.97 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.15 مليار دينار أي ما نسبته نحو 2.4% (نحو 994 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2022).