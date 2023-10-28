زهران أرباح بيتك القياسية تعزز مركزه الإقليمي وتسهم في تطوير القطاع المصرفي



المخيزيم: «بيتك» أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية الحميري: ارتفاع الأرباح يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي إيرادات التشغيل



عقد بيت التمويل الكويتي (بيتك) المؤتمر التحليلي لنتائج «بيتك» المالية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023.

وخلال كلمته في مؤتمر المحللين، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، شادي زهران: سجل «بيتك» أرباحا صافية قياسية لمساهميه بلغت 461.5 مليون دينار (1.5 مليار دولار) حتى نهاية 30 سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 124.3% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 30.81 فلسا، بزيادة قدرها 61.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحقق «بيتك» أعلى أرباح للاشهر التسعة الأولى في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي.

وأضاف زهران ان الأرباح القياسية التي حققها «بيتك» تعزز مركزه الإقليمي وتساهم في تطوير القطاع المصرفي في الكويت والبحرين.

وقال: تؤكد الأرباح القياسية مزايا وأهمية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، كما تؤكد فعالية استراتيجية «بيتك» التي تركز على النمو في الأرباح المستدامة إلى جانب التنويع الجغرافي وكفاءة تنفيذها من قبل الإدارة على الرغم من التحديات العديدة بما في ذلك ارتفاع مستوى التضخم والتوترات الجيوسياسية والمخاوف من حدوث ركود وشيك.

وأشار الى انه في تاريخ 30 يوليو 2023، توصل «بيتك» - الكويت إلى اتفاق مبدئي مع البنك الأهلي المتحد - الكويت للدخول في صفقة الاندماج عن طريق الضم من خلال مبادلة الأسهم، وخلال شهر أكتوبر 2023، تلقى «بيتك» موافقة هيئة أسواق المال على الاتفاق المبدئي للاندماج.

ووفقا لرأي مستشار الاستثمار المستقل ونتائج تقرير مقيم الأصول المستقل، فقد تم تحديد معدل تبادل الأسهم وتم الإفصاح عنه ببورصة الكويت.

وبين ان عملية الاندماج بالضم بين «بيتك» والبنك الأهلي المتحد - الكويت تخضع لموافقة الجمعيات العامة غير العادية للبنكين وإلى استكمال باقي الإجراءات الرقابية ذات الصلة والموافقات الرقابية اللازمة، وسيؤدي دمج الأعمال والأنشطة التشغيلية في الكويت إلى زيادة الوفورات المستهدفة.

وأوضح زهران ان تحويل العمليات المصرفية التقليدية في البنك الأهلي المتحد إلى إسلامية يسير على قدم وساق، ففي 30 سبتمبر 2023، كانت ما نسبته 7.9% فقط من أرصدة مديني التمويل للمجموعة عبارة عن سلف وتمويلات تقليدية. هذا، وتسير خطط تكامل الأعمال والعمليات بالشكل الصحيح بالنسبة لجميع مسارات العمل، ونحن واثقون من تحقيق جميع الأهداف والمراحل الرئيسية للاندماج.

وقال ان «بيتك» تصدر جميع الشركات المدرجة على بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، حيث تجاوزت 10.5 مليارات دينار. كما يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد وحجم تداولات جميع الأسهم المدرجة في بورصة الكويت.

علاوة على ذلك، أوضح زهران ان «بيتك» يتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية ونسب سيولة عالية واحتياطيات رأسمالية جيدة من شأنها دعم نمو أعماله وتوسعها محليا وعالميا.

وقال ان وكالة فيتش تصنف (بحسب أحدث تقاريرها) قدرة المصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل في «بيتك» عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى أن «موديز» تصنف الودائع طويلة الأجل في «بيتك» عند (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال ان «بيتك» يواصل الاستثمار في التحول الرقمي بهدف تعزيز تجربة العملاء وتجاوز توقعاتهم، فقد حقق «بيتك» تقدما كبيرا في هذا المجال كما يتضح من الزيادة الكبيرة في حجم المعاملات المصرفية الرقمية التي يوفرها عبر KFHonline على الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني، كما تجاوز إجمالي عدد المعاملات 152 مليون معاملة خلال الشهور التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وهو ما يمثل نموا بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

البيئة التشغيلية

من جانبه، تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك»، م.فهد المخيزيم إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت مع نظرة عامة على بيت التمويل الكويتي، كما ناقش استراتيجية «بيتك»، إضافة إلى استعراض النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي، مبينا أن «بيتك» أصبح أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية.

وقال المخيزيم: وفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2023، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2023، بعد أن قفز إلى 8.8% في 2022. وبلغ معدل التضخم السنوي 3.4% في 2023، في حين بلغ سعر برميل النفط الكويتي 97.9 دولارا في نهاية شهر سبتمبر 2023، مرتفعا بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

من جهة أخرى، تصنف وكالة ستاندرد آند بورز الكويت عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ثبتت وكالة موديز آخر مرة تصنيف البلاد عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبحسب تقريرها الصادر مؤخرا، تصنف وكالة فيتش الكويت عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة. واعتبارا من 27 يوليو 2023، قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 0.25% من 4.0% إلى 4.25%.

وأضاف المخيزيم: ونظرا إلى أسعار النفط القوية، يستمر تعافي الاقتصاد الكويتي فيما مستويات التضخم تحت السيطرة. وتدل مؤشرات الصلابة المالية واختبارات الضغط التي تقوم بها الجهات الرقابية على أن النظام المصرفي قوي ومرن أمام الصدمات الحادة، فضلا عن أن البنوك تتمتع بما يكفي من السيولة والتمويل، بالإضافة إلى ذلك، تتحوط البنوك من التمويلات المتعثرة بمخصصات كافية. أما الربحية فتشهد أيضا تحسنا. ورغم استمرار التعافي الاقتصادي، ولكن هناك عناصر مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

وسيظل النمو غير النفطي قويا في عام 2023، مع انخفاض التضخم الرئيسي ووجود فائض كبير في الحساب الجاري. ومع ذلك، هناك تحديات مهمة تحيط بالتوقعات الاقتصادية الأساسية، لاسيما ما يتعلق بأسعار النفط وتقلب الإنتاج الناجم عن عوامل خارجية. ونظرا إلى احتياطياتها المالية والخارجية الكبيرة، تستطيع الكويت إجراء تغييرات مهمة من موقع قوة.

ارتفاع إيرادات التشغيل وانخفاض المخصصات

بدوره، قال مدير عام الرقابة المالية، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف في «بيتك»، جمال الحميري: حققت المجموعة صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) عن فترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بلغ 461.5 مليون دينار بزيادة بلغت 255.7 مليون دينار أو 124% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 البالغ 205.8 ملايين دينار.

وأضاف الحميري: ويرجع ارتفاع الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي إيرادات التشغيل وانخفاض المخصصات وانخفاض الخسارة النقدية الناجمة عن تطبيق المعيار المحاسبي (IAS) رقم 29 «التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم المفرط» على البيانات المالية لـ (بيتك-تركيا). وقد قابل ذلك جزئيا ارتفاع المصروفات التشغيلية والضرائب.

وقال الحميري: ارتفعت إيرادات التمويل بمقدار 780 مليون دينار أو بنسبة 98.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بسبب تضمين أرباح الأهلي المتحد أثناء الفترة الحالية إضافة إلى ارتفاع العائد ومتوسط الأصول المدرة للربح.

كما بلغ صافي إيرادات التمويل 713.9 مليون دينار، بزيادة وقدرها 205.4 ملايين دينار أو بنسبة 40.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بسبب ارتفاع إيرادات التمويل بمقدار 780 مليون دينار قابلها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات على المودعين بمقدار 574.6 مليون دينار.

ولفت الحميري الى أن صافي إيرادات التشغيل بلغ 739.8 ملايين دينار، بزيادة وقدرها 276.4 مليون دينار أو بنسبة 59.7% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، ويعود السبب إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بمقدار 205.4 ملايين دينار، وارتفاع إيراد الاستثمار بمقدار 124.7 مليون دينار، وزيادة في صافي الربح من العملات الأجنبية بمقدار 58.4 ملايين دينار، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات بمقدار 33.1 مليون دينار مقابل زيادة مصروفات التشغيل بمقدار 141.3 مليون دينار.

وقال الحميري: ارتفع إجمالي مصروفات التشغيل البالغ 376 مليون دينار بمقدار 141.3 مليون دينار أو بنسبة 60.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة الاستحواذ على مجموعة البنك الأهلي المتحد، إلى جانب التضخم المفرط بشكل رئيسي في تركيا.

وارتفع متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 24.1% مقارنة بالسنة المالية 2022 وبنسبة 58.8% مقارنة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رصيد مديني التمويل وأوراق الدين المالية.

وبالنظر إلى المخصصات وانخفاض القيمة، قال الحميري: تراجع إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحملة على بيان الدخل للمجموعة بمقدار 36.1 مليون دينار أو بنسبة 60.5% ليصل إلى 23.5 مليون دينار للشهور التسعة الأولى من 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

حيث بلغ إجمالي المخصصات الائتمانية للأشهر التسعة الأولى من 2023 إلى 64.6 مليون دينار، أعلى بمقدار 36.8 مليون دينار مقارنة بـ27.8 مليون دينار للاشهر التسعة الأولى من 2022.

ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع المخصصات الاحترازية المسجلة خلال الفترة الحالية تماشيا مع النهج المتحفظ للمجموعة نحو المخصصات وذلك في ضوء المبالغ المرتفعة المستردة من أرصدة مديني التمويل المشطوبة في فترة الاشهر التسعة الأولى من 2023.

وأوضح الحميري أن النهج الحذر الذي يتبعه «بيتك» تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي يتجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية - IFRS9 (طبقا لمتطلبات بنك الكويت الركزي) بمقدار 561 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2023.

أهم مؤشرات الأداء

بالنظر إلى مؤشرات الأداء الأساسية للمجموعة نرى أنها تعكس التحسن في الربحية

زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين الملموسة (ROATE) من 14.54% إلى 21.78%

زاد العائد على متوسط الموجودات (ROAA) من 1.49% إلى 1.88%

زادت ربحية السهم (EPS) من 19.13 فلسا إلى 30.81 فلسا.

كما بلغت نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة 1.71% (وفقا لأسس احتساب بنك الكويت المركزي) في الأشهر التسعة الأولى من 2023

كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 16.44%.

دور بارز في التمويل الأخضر

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف شادي زهران إن «بيتك» لعب دورا بارزا في التمويل الأخضر وربط الاستثمارات بأهداف التنمية المستدامة، ونظرا لجهوده في هذا المجال، فاز «بيتك» بالعديد من الجوائز مثل جائزة «أفضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم 2023» من مجلة يوروموني العالمية، وجائزة «أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام» من مجلة غلوبل فاينانس.

وقال زهران: نحن في «بيتك» ندرك أهمية الاستثمار وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال من خلال تقديم حلول تمويلية لتطوير ونمو هذا القطاع. كما يواصل «بيتك» لعب دور استباقي في التزامه بتنفيذ المبادرات المجتمعية الاستراتيجية داخل الكويت وخارجها.

10.5 مليارات دينار القيمة السوقية لـ «بيتك»

قال رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك»، م.فهد المخيزيم إن «بيتك» يعتبر أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي بلغت بما يتجاوز 10.5 مليارات دينار. وأشار المخيزيم الى أن «فيتش» تصنف بيت التمويل الكويتي عند درجة (A) بالنسبة للتصنيف الائتماني طويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما يبلغ التصنيف ذاته من وكالة موديز درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

إضافة إلى ذلك، فازت مؤخرا مجموعة بيتك من مجلة غلوبل فاينانس بجائزتي أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم وأفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط، وحصلت على جائزة الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «ايميا فاينانس»، وجائزة «أفضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم» من مجلة يوروموني.المركز المالي لـ «بيتك»أشار مدير عام الرقابة المالية، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف في «بيتك» جمال الحميري إلى أن إجمالي الموجودات البالغ 37.1 مليار دينار ارتفع بشكل هامشي بمقدار 99 مليون دينار أو 0.3% في نهاية الاشهر التسعة الأولى من 2023، كما زاد صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 19 مليار دينار بمقدار 155 مليون دينار أو بنسبة 0.8%.وزادت الاستثمارات في أوراق الدين المالية البالغة قيمتها 6.3 مليارات دينار بمقدار 251 مليون دينار أو 4.1%.إضافة إلى ذلك، ارتفعت الودائع البالغة قيمتها 21.1 مليار دينار للاشهر التسعة الأولى من 2023 بمقدار 46 مليون دينار أو 0.2% مقارنة بالسنة المالية 2022.بلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 40% في نهاية فترة الشهور التسعة الأولى من 2023، وبشكل عام، واصلت المجموعة الاستفادة من المجموعة الكبيرة من الودائع ذات التكلفة المنخفضة.