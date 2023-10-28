زين والتقدم العلمي توقعان مذكرة تفاهم لتهيئة الكوادر الوطنية

برامج مصممة بناء على احتياجات القطاع الخاص الكويتي وتشمل صقل الإمكانات الرقمية ووضع الإستراتيجيات المستدامة

في خطوة جديدة ضمن مساعيهما المتواصلة لدعم وتعزيز منظومتي الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، أعلنت كل من «زين» ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن توقيعهما مذكرة تفاهم، تهدف إلى تقديم عدد من البرامج والمبادرات المشتركة لتهيئة الكوادر الوطنية لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص، وبناء القدرات، وتعزيز البحث والتطوير لدعم الابتكار، وتمكين المؤسسات الاجتماعية، وتعزيز ريادة الأعمال.وتم توقيع المذكرة في مقر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمدينة الكويت، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لزين الكويت إيمان الروضان، والمدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة فرحان، وعدد من مسؤولي الجانبين.وتجسد هذه الشراكة الرؤية المشتركة لدى الجانبين لدعم بيئة الابتكار في الكويت، والمساهمة في تمكين وإعداد الطاقات والمواهب الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز بيئة الأعمال ودعم المبادرين وأصحاب الشركات الناشئة، كونهم يشكلون جزءا حيويا من اقتصاد البلاد.وتتضمن هذه الشراكة دمج كل من «زين» ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي خبراتهما ومواردهما لتقديم العديد من البرامج التطويرية والمبادرات المجتمعية لتهيئة الكوادر الوطنية لدخول سوق العمل، وهي برامج صممت بناء على احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص الكويتي، وتشمل جوانب مهمة، مثل تطوير المهارات القيادية وإعداد القياديين، وصقل الإمكانات الرقمية، واكتساب المهارات الإدارية والعملية، ووضع الاستراتيجيات المستدامة.وستطلق الجهتان برامج تطويرية لبناء القدرات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، تستهدف مختلف الفئات العمرية ولاسيما الشباب، مثل الدورات التدريبية وورش العمل التي تغطي مبادئ وأسس المهارات التقنية والرقمية الحديثة، وذلك بهدف تنمية حس الإبداع لدى الشباب، وتعزيز مواهبهم، واحتضان طاقاتهم.وتشمل مذكرة التفاهم أيضا تعزيز البحث والتطوير لدعم الابتكار بما يضمن اتباع الممارسات المؤسسية المستدامة، وتغيير مفاهيم ونماذج العمل التقليدية، ليكون الابتكار المحرك والدافع لاستراتيجيات المؤسسات والأفراد، مما سيسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.ومن الجوانب المهمة التي تغطيها مذكرة التفاهم أيضا تعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم المبادرين وأصحاب الشركات الناشئة، بحيث ستتم الاستعانة بالعديد من أصحاب الخبرة والمتخصصين والمدربين المعتمدين من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتقديم برامج وورش عمل خاصة بتطوير مهارات المبادرين ورواد الأعمال، وذلك تحت مظلة برنامج زين المبتكر لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة Zain Great Idea.وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية مبادرة زين «وطن الابتكار»، والتي تندرج تحتها جميع مبادرات وجهود «زين» لدعم الإبداع، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات (STEM)، وتستهدف مختلف الفئات العمرية وبالأخص الشباب، وترتكز حول عدد من المجالات الرئيسية مثل ريادة الأعمال والاستثمار، وتسريع الشركات الناشئة، ودعم المخترعين، وتعزيز الابتكار، وغيرها.وفي خطوة سابقة لتعزيز مبادراتها المستدامة لدفع عجلة الابتكار والإبداع في الدولة، وقعت زين مذكرة تفاهم مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، وهو أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لبناء شراكة تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال.وأثمرت هذه الشراكة تقديم العديد من المبادرات والجهود المميزة، أبرزها المعسكر الصيفي للأطفال الذي أسهم هذا العام في تعزيز المهارات التقنية والرقمية لأكثر من 800 طفل وشاب من خلال 130 دورة تدريبية وورشة عمل حول أساسيات ومبادئ الإلكترونيات، والروبوت، والطابعات ثلاثية الأبعاد، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.وهدفت المذكرة إلى تعزيز وترسيخ سبل التعاون المشترك بين زين والمركز لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية مثل تعزيز الوعي الرقمي، وتطوير المهارات الرقمية، ودعم منظومة الشركات الناشئة، وتمكين المخترعين والمبدعين الكويتيين من التميز لخدمة الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.وتسعى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي انطلقت مسيرتها قبل أكثر من 46 عاما لتعزيز الاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الكويت، وتعزيز التطورات الحضارية، وتحسين نوعية الحياة، وذلك من خلال مراكزها التابعة وهي المركز العلمي، ومعهد دسمان للسكري، ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التي لزين شراكات مثمرة سابقة معها.